İsveç basınında ‘geri dönüş’ şaşkınlığı

İsveç’in önde gelen gazetelerinden Aftonbladet’in “Gecenin çöküşü” başlığıyla yayımladığı haberde, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında İsveç’in Türkiye karşısında çok değerli 3 puan kaybettiği belirtildi. Müsabakanın 88. dakikasına kadar İsveç’in 2-1 önde olduğu hatırlatılan haberde, bu dakikadan sonra Türkiye’nin 2 gol bularak deplasmanda altın değerinde 3 puan aldığı vurgulandı.

“Türkiye 2 dakikada İsveç’i çukurun dibine itti”

Gazetenin baş spor yazarı Simon Bank, “Türkiye İsveç’i çukurun dibine itti” başlıklı yazısında, “(Teknik direktör) Janne Andersson’un İsveç’i dünyanın en iyi 8 takımından biri yapması için 2 yılı var. Türkiye 2 dakikada İsveç’i çukurun dibine itti. Kış geliyor, İsveç’te soğuk şimdiden başladı.” yorumunu yaptı.

İsveç devlet televizyonu SVT ise “İsveç Türkiye karşısında çöktü” başlığını kullandı.

“Türkiye istediğini aldı”

Haberde, “İsveç, Claesson’un rüya golüyle 2-0 öne geçti, sonra kabus başladı. Emre Akbaba attığı 2 golle gecenin kahramanı oldu.” değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca, teknik direktör Janne Andersson’un, “Türkiye’nin 1. dakikadan itibaren çok hırslı ve baskılı başladığı maçta istediğini aldığı” yorumu izleyicilere aktarıldı.

İsveç devlet radyosu SR’nin internet sayfasında ise karşılaşmayla ilgili “Uluslar Ligi’nde ağır kayıp” başlığı atıldı. Haberde, sahaya takım kaptanı olarak çıkan İsveçli oyuncu Sebastian Larsson’un, “Çok büyük hayal kırklığı içindeyiz. Son dakikalarda nasıl 2 gol yedik. Hatalarımızı masaya yatırıp ders almamız gerekir.” ifadeleri de okuyucularla paylaşıldı.