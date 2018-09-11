İspanya Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslar Ligi maçı ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi kaldığı yerde bugün de devam ediyor. Dünya Kupası’nın son finalisti Hırvatistan A Ligi 4. grubun en güçlü ekibi olarak gösterilen İspanya’ya konuk oluyor. Yıldızların mücadelesine sahne olacak maçta Hırvatistan ilk puanını almaya çalışacak. İspanya ise Hırvatistan karşısında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler için ise İspanya Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta cevabı haberimizin içerisinde bulunuyor.

İSPANYA HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uluslar Ligi mücadelesi için karşı karşıya gelecek olan İspanya Hırvatistan maçının Türkiye’de yayıncısı bulunmuyor. Fakat saat 21:45’te başlayacak İspanya Hırvatistan maçı Azerbaycan kanalı CBC Sport’ta canlı yayın ekranlara gelecek.

Lo que vivimos ayer en el Martínez Valero fue BRUTAL… ¡Y hoy lo va a ser más con el estadio absolutamente lleno! #UnaNuevaIlusión pic.twitter.com/z4xXDywpqL — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 11 Eylül 2018

İSPANYA’DA SON DURUM

Dünya Kupası öncesinde Julen Lopetegui krizini yaşayan ve turnuvaya Fernando Hierro önderliğinde çıkan İspanya, Dünya Kupası’nda beklentileri karşılayamadı. Grup etabını lider tamamlayan takım, Son 16 Turunda ise ev sahibi Rusya’ya elenerek turnuvaya veda etti. Turnuva ile birlikte Hierro devri de kapandı ve göreve son olarak Barcelona’da görev yapan Luis Enrique getirildi.

Enrique yönetiminde ilk maçını UEFA Uluslar Ligi, A Ligi, 4. Grup ilk maçında İngiltere deplasmanında oynayan İspanyollar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu maçta 11. dakikada Marcus Rashford’un golüyle geriye düşen Boğalar, 13. dakikada Saul Niguez ve 32. dakikada Rodrigo ile bulduğu gollerle maçı kazandı.

HIRVATİSTAN’DA SON DURUM

Zlatko Dalic yönetiminde Dünya Kupası’nın en büyük sürprizi şüphesiz Hırvatlar oldu. Önce grup etabını zirvede tamamlayan takım, ardından sırasıyla Danimarka, Rusya ve İngiltere’yi eleyerek finale yükseldi ve Fransa ile rakip oldu. Ancak finalde işler istendiği gibi gitmedi ve Hırvatlar 4-2 yenildi. Buna rağmen Dünya ikinciliği gibi önemli bir başarının altına imza atmış oldular.

Turnuvanın ardından Portekiz ile hazırlık maçında karşılaşan Hırvatistan rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Hırvatların golünü 18. dakikada Ivan Perisic atarken, Portekiz’in golü ise 32. dakikada Pepe’den geldi.