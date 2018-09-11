Hakan Çalhanoğlu: ‘Yendik, çok ferahladım!’

UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye, İsveç’i deplasmanda 2-0’dan geri dönüp 3-2 mağlup ederken geri dönüşü başlatan gole imza atan Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakan, “Rusya maçından sonra kendime gelmem için 1-2 gün gerekti. Çok üzüldüm, çok eleştirildim. İçinde tuttum hepsini, bu maçta gol atmak istedim. Yendik, çok ferahladım. Bizi çok eleştirdiler, bunları gördük, içimizde tuttuk. Burası kulüp takımı değil, milli takım, zamana ihtiyacımız var. Her gün birlikte oynamıyoruz. Uzun zaman olmuştu 2-0’dan maç çevirmeyeli. İnanılmaz mutluyuz.

İlk yarı tek kale oynadık, adamlar bir kere geldi ve gol attı. Gereksiz goller yiyoruz, bunlara dikkat etmeliyiz. Önce iyi işler yapıyoruz, bazen sonunu getiremiyoruz ama burada İsveç’i yenmek kolay değil. Biz milli takımız, biz bir aileyiz. Buraya gelip terimizi veriyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eleştiriler bizi çok üzdü. 3 net pozisyonum vardı, bunu ben de biliyorum. Gol atınca çok rahatladım” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | İsveç Türkiye 2-3 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak İsveç'i 3-2 mağlup etti. İlgili Haberi Oku