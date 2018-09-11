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Girona Barcelona maçı ABD’de oynanacak!
İspanya La Liga

Girona Barcelona maçı ABD’de oynanacak!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona ve Girona takımları ile lig yönetimi, iki takım arasındaki maçın ABD'de oynanması için İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) izin istedi.

11 Eylül 2018 16:35

La Liga’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Girona Başkanı Delfi Geli ve La Liga Başkanı Javier Tebas tarafından imzalanan talep, dün geç saatlerde RFEF’e gönderildi.

Talebin “bazı paydaşlarla önemli unsurların başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından yapıldığı” kaydedilen açıklamada, kombine bilet sahibi Girona taraflarına tazminat ödeneceği belirtildi.  Talebin kabul görmesi durumunda Girona ve Barcelona arasında ocakta yapılacak maç, Miami’deki Hard Rock Stadı’nda oynanacak.

Yurt dışında maçlar yapılması kararı, La Liga’nın İspanyol futbolunu diğer ülkelerde tanıtma çabasının bir parçası olarak alınmıştı. Ancak, fikir futbolcuların yanı sıra taraftarlar ve kulüplerin tepkisini çekmişti.  La Liga Başkanı Javier Tebas, dün İspanyol Futbolcular Derneği yöneticileri ile bir araya gelip projeye ilişkin bilgi vermişti.

Son güncelleme 16:37 | 11 Eylül 2018
ABD barcelona Girona maç
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