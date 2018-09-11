Fenerbahçe’de futbolcular tatilde Phillip Cocu mesaide

Sercan HAMZAOĞLU / SÖZCÜ SKOR Lige tarihinin en kötü başlangıcını yaparak başlayan Fenerbahçe'de Cocu, milli arada futbolcularına yoğun bir mesai uyguladı. 1 hafta takıma günde çift idman yaptıran Hollandalı, futbolcularının çalışma azminden memnun olunca 3 günlük izni verdi. Futbolcularından kafalarını toplayarak gelmelerini isteyen Cocu, devre arasına kadar bir daha böyle uzun bir tatil yapmalarının söz konusu olmadığını dile getirdi.

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Futbolcuların hemen hemen hepsi aileleriyle tatile çıkarken, teknik direktör Cocu ve ekibi çalışmaya devam etti. Samandıra'ya adeta kamp kuran Hollandalı, kötü gidişatı durdurmak için elinden geleni yapıyor.

Gün video analizlerle geçiyor

Cocu ve ekibi günün büyük bir bölümünü odalarında maç videolarını izleyerek geçirdi. Hatalar tespit edilirken, Atiker Konyaspor'un da tüm detaylara kadar incelendiği öğrenildi.

Hazırlık maçına gerek yok

Cocu, diğer şampiyonluk rakipleri hazırlık maçı yaparken kendisinini böyle bir uygulamaya gitmemesine de cevap verdi. Hollandalı teknik adam, takımın ana iskeletinin milli takımda olmasının yanı sıra hafta boyunca kondisyon yüklemesi yaptığı için hazırlık maçının riskli olacağına işaret etti. Kondisyon antrenmanlarının ardından yapılacak hazırlık maçının sakatlığa sebebiyet vereceğine inanan Cocu, işler kötü giderken bir de sakatlıkla uğraşmak istemedi.

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Milli aradan memnun değil

Cocu, birçok kişinin aksine milli takım arasından memnun değil… Takımın önemli bölümünün milli takımda olması nedeniyle Cocu, taktik program uygulayamadı. Tam takım olarak çarşamba günü çalışmaya başlayacak sarı-lacivertlilerin, yeni ilk 11'i sadece 4 gün bir arada çalışarak Konya maçına çıkacak. Bu da Cocu'yu en çok düşündüren konuların başında geliyor. Çarşamba gününden itibaren Cocu, tamamen Atiker Konyaspor maçının taktiğine odaklanacağı ve futbolcularına istediklerini ezberleteceği öğrenildi.