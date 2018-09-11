Emre Akbaba’nın baba ocağında galibiyet sevinci

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta İsveç’i Emre Akbaba’nın son 5 dakikada attığı 2 golle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'dan Galatasaray’a transfer olan başarılı futbolcu oyuna 62. dakikada girdi, 88 ve 90+2. dakikada attığı gollerle unutulmaz zaferin mimarı oldu. Emre Akbaba’nın bu performansı geceye damga vururken sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan isim oldu. Milli futbolcunun İsveç maçında gösterdiği performans ve attığı iki muhteşem gol, Van Gölü'ne kıyısı olan tarihi ve doğal güzelliklere sahip 15 bin nüfuslu baba ocağı Adilcevaz'ı da sevince boğdu.

Tribünler önce sustu sonra coştu! A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak İsveç'i 3-2 mağlup etti. Tribünlerde milli takıma destek için gelen taraftarlar alınan bu galibiyetin ardından adeta kendinden geçti. İlgili Haberi Oku

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Emre Akbaba'nın başarısından dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Hemşehrimiz Emre Akbaba büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. İlçemizin evladı Emre Akbaba'nın giderek artan performansı ve başarısı bizleri çok gururlandırmaktadır. Galatasaray'daki başarısını hepimiz biliyoruz. Dün akşamki milli maçta iki güzel gol atarak elde edilen galibiyetin mimarı oldu. Emre Akbaba'nın attığı goller ülkemizin ve Adilcevaz'ın gurur kaynağı oldu. Emre Akbaba'ya futbol hayatında başarılar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda Adilcevaz'a gelerek spora, sporcuya ve Adilcevazlı gençlere yardımcı olacağını düşünüyorum” dedi.

İsveç basınında `geri dönüş` şaşkınlığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında deplasmanda 2-0 geriye düşmesine rağmen İsveç'i 3-2 yenen Türkiye'nin bu başarısı ülke basınında geniş yer buldu. İlgili Haberi Oku

Genç futbolcunun amcası Üzeyir Akbaba ise Emre'nin başarısından dolayı ailece gururlandıklarını ifade ederek, “Emre'nin Galatasaray'a transferi ve milli takımda göstermiş olduğu başarı ailesi olarak bizleri gerçekten onurlandırdı. Emre'nin küçüklüğünden bu yana Galatasaray ve milli takımda oynama aşkı zaten vardı. Emre'nin futbolda gösterdiği aşama ve efendiliği başarılı olacağını gösteriyordu. İnşallah Emre bundan sonraki futbol hayatında da oynadığı takımlara ve milli takıma faydalı olacaktır. Bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Adilcevazlı vatandaşlar ise Emre Akbaba'nın göstermiş olduğu başarıdan gurur duyduklarını söyledi.