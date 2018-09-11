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Emre Akbaba kimdir? Emre Akbaba aslen nereli?
Milli Takımlar

Emre Akbaba kimdir? Emre Akbaba aslen nereli?

Türkiye İsveç maçında attığı iki gol ile müthiş geri dönüşte en büyük paya sahip futbolculardan biri olan Emre Akbaba günün konusu oldu. Peki, Emre Akbaba kimdir, Emre Akbaba nereli?

11 Eylül 2018 17:01

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grupta oynanan Türkiye’nin 3-2 yendiği İsveç maçında ağlara iki gol bırakan Emre Akbaba Milli Takıma 3 puanı getirirken Türk futbol gündemine oturdu. Taraftarları sevindiren goller sonrasında “Emre Akbaba kimdir?”, Emre Akbaba hangi mevkide oynuyor” aramaları yoğunlaştı. Emre Akbaba hakkında merak edilenleri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

EMRE AKBABA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 tarihinde Fransa'nın Seine-Saint-Denis kentinde dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Türkiye’ye gelerek MP Antalyaspor’un altyapısında oynamaya başladı. 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor’da profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Medical Park Antalyaspor’a dönüş yaptı.

2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor’un renklerine dahil olan Emre Akbaba Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

1,80 boyuna sahip olan ve orta saha-on numara mevkisinde top koşturan Emre Akbaba her iki ayağına da hakimdir.

Son güncelleme 17:01 | 11 Eylül 2018
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