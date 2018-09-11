Emre Akbaba kimdir? Emre Akbaba aslen nereli?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grupta oynanan Türkiye’nin 3-2 yendiği İsveç maçında ağlara iki gol bırakan Emre Akbaba Milli Takıma 3 puanı getirirken Türk futbol gündemine oturdu. Taraftarları sevindiren goller sonrasında “Emre Akbaba kimdir?”, Emre Akbaba hangi mevkide oynuyor” aramaları yoğunlaştı. Emre Akbaba hakkında merak edilenleri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

“Bu millet bu geri dönüşlere alışık” Attığı iki golle İsveç galibiyetinin mimarlarından olan Emre Akbaba, unutulmaz gecenin hikâyesini anlattı.#MilliTakım #UEFA #NationsLeague #SWETUR pic.twitter.com/NrNhibrcs9 — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 11 Eylül 2018

EMRE AKBABA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 tarihinde Fransa'nın Seine-Saint-Denis kentinde dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Türkiye’ye gelerek MP Antalyaspor’un altyapısında oynamaya başladı. 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor’da profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Medical Park Antalyaspor’a dönüş yaptı.

2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor’un renklerine dahil olan Emre Akbaba Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

1,80 boyuna sahip olan ve orta saha-on numara mevkisinde top koşturan Emre Akbaba her iki ayağına da hakimdir.