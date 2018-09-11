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Emre Akbaba çılgınlığı! ‘Zalımın oğlu’
Milli Takımlar

Emre Akbaba çılgınlığı! ‘Zalımın oğlu’

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2'de Ay-Yıldızlılar İsveç'i Emre Akbaba'nın son dakikalarda attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Yıldız oyuncunun eşinin yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu.

11 Eylül 2018 00:22

UEFA Uluslar Ligi’nde deplasmanda İsveç’e 88 ve 90+1’de attığı gollerle 3 puanı getiren ve gecenin kahramanı ilan edilen Emre Akbaba sosyal medyada gecenin adamı oldu.

Emre için ilk paylaşım eşi Yasemin Akbaba’dan geldi… Galibiyet golünün fotoğrafını paylaşan Yasemin Akbaba, ‘Ağlatacaksın zalimin oğlu’ notunu düştü.

İşte Emre Akbaba için yapılan paylaşımlar…

11 Eylül 2018 İsveç Türkiye maçına damga vuran an! Millilerimizin İsveç'i deplasmanda 2-0'da geri dönerek 3-2 mağlup ettiği maçta yaşanan bir pozisyon sosyal medyada gecenin konusu oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:25 | 11 Eylül 2018
Emre Akbaba isveç türkiye
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