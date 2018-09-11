Emre Akbaba çılgınlığı! ‘Zalımın oğlu’

UEFA Uluslar Ligi’nde deplasmanda İsveç’e 88 ve 90+1’de attığı gollerle 3 puanı getiren ve gecenin kahramanı ilan edilen Emre Akbaba sosyal medyada gecenin adamı oldu.

Emre için ilk paylaşım eşi Yasemin Akbaba’dan geldi… Galibiyet golünün fotoğrafını paylaşan Yasemin Akbaba, ‘Ağlatacaksın zalimin oğlu’ notunu düştü.

İşte Emre Akbaba için yapılan paylaşımlar…

Maç boyunca futbolu biz oynadık. Bu galibiyeti fazlasıyla hakettik. 3 pas yapamayan İsveç'e yenilsek yazık olacaktı. Okay ve Oğuzhan müthiş oynadı. Mehmet Topal'ın yerine giren Emre Akbaba da işi bitirdi. Tebrikler Milli takım. Tebrikler çocuklar. — Güntekin Onay (@guntekin_resmi) 10 Eylül 2018

Semih Şentürk'ün futbolu bıraktığı zamanda Emre Akbaba görevi üstlendi. — İnci Caps (@incicaps) 10 Eylül 2018

lucescu: beni ipten aldın.. dile benden ne dilersen. emre akbaba: et istiyorum. lucescu: tamam.. nasıl pişsin? emre akbaba: pişmesin. — zlatan zlatanoğlu (@atavratzlatan) 10 Eylül 2018

Emre Akbaba gibi yüzümü güldürsene — mahmut (@mamutdiyin) 10 Eylül 2018

Emre Akbaba, koca bir millete 5 dakikada unuttuğumuz o #MilliTakım ruhunun ne demek olduğunu bir kez daha hatırlattı. Teşekkürler.. — Marginale (@themarginale) 10 Eylül 2018

Emre Akbaba is the new “Nihat Kahveci 2008” — Onur Tuğrul (@onurtugrul) 10 Eylül 2018

Teşekkürler Emre Akbaba, teşekkürler Mili Takım. Bu arada sevinmek nasıl bir şeydi ya, nasıl yapıyorduk? — august landmesser (@azyazarozyazarr) 10 Eylül 2018

İsveç Türkiye maçına damga vuran an! Millilerimizin İsveç'i deplasmanda 2-0'da geri dönerek 3-2 mağlup ettiği maçta yaşanan bir pozisyon sosyal medyada gecenin konusu oldu. İlgili Haberi Oku