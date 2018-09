Emre Akbaba çılgınlığı! ‘Zalımın oğlu’

UEFA Uluslar Ligi’nde deplasmanda İsveç’e 88 ve 90+1’de attığı gollerle 3 puanı getiren ve gecenin kahramanı ilan edilen Emre Akbaba sosyal medyada gecenin adamı oldu.

Emre için ilk paylaşım eşi Yasemin Akbaba’dan geldi… Galibiyet golünün fotoğrafını paylaşan Yasemin Akbaba, ‘Ağlatacaksın zalimin oğlu’ notunu düştü.

İşte Emre Akbaba için yapılan paylaşımlar…

Maç boyunca futbolu biz oynadık. Bu galibiyeti fazlasıyla hakettik. 3 pas yapamayan İsveç'e yenilsek yazık olacaktı. Okay ve Oğuzhan müthiş oynadı. Mehmet Topal'ın yerine giren Emre Akbaba da işi bitirdi. Tebrikler Milli takım. Tebrikler çocuklar.

lucescu: beni ipten aldın.. dile benden ne dilersen. emre akbaba: et istiyorum. lucescu: tamam.. nasıl pişsin? emre akbaba: pişmesin.

Emre Akbaba is the new “Nihat Kahveci 2008”

— Onur Tuğrul (@onurtugrul) 10 Eylül 2018