Crouch’tan skandal itiraf: ‘Alonso’nun eşine aşık oldum’

Kariyeri boyunca İngiltere Premier Lig'de forma giyen ve otobiyografi kitabı çıkaran Peter Crouch, futbol yaşamındaki ilginç anıları anlattı.

Liverpool'a ilk imza attığı dönemde otelde kaldığını söyleyen Crouch “Lobide bir kadın gördüm. Gerçekten çok güzeldi. İspanyol bir görüntüsü vardı. Ve sürekli bana bakarak gülümsediğine bir türlü inanamıyordum. Resmen aşık olmuştum” dedi.

Olayı ertesi gün antrenmanda takım arkadaşlarına anlattığını da belirten Crouch, Carrager’ın yanına gelerek “Kendine gel… O Xabi Alonso’nun eşi…” diyerek kendisini uyardığını da belirtti.

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