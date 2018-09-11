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Crouch’tan skandal itiraf: ‘Alonso’nun eşine aşık oldum’
Dünyadan Futbol

Crouch’tan skandal itiraf: ‘Alonso’nun eşine aşık oldum’

Otobiyografi kitabı çıkaran Peter Crouch, anılarını yazdı. Crouch, “Liverpool’a transfer olduğumda Xabi Alonso’nun eşine aşık oldum. Jim Carregher bana durumu anlattı ve sert bir dille uyardı” dedi.

11 Eylül 2018 08:37

Kariyeri boyunca İngiltere Premier Lig'de forma giyen ve otobiyografi kitabı çıkaran Peter Crouch, futbol yaşamındaki ilginç anıları anlattı.

Liverpool'a ilk imza attığı dönemde otelde kaldığını söyleyen Crouch “Lobide bir kadın gördüm. Gerçekten çok güzeldi. İspanyol bir görüntüsü vardı. Ve sürekli bana bakarak gülümsediğine bir türlü inanamıyordum. Resmen aşık olmuştum” dedi.

Olayı ertesi gün antrenmanda takım arkadaşlarına anlattığını da belirten Crouch, Carrager’ın yanına gelerek “Kendine gel… O Xabi Alonso’nun eşi…” diyerek kendisini uyardığını da belirtti.

09 Eylül 2018 Cristiano Ronaldo: `Messi benim kadar yakışıklı değil` Peter Crouch, otobiyografisinde Rio Ferdinand'dan duyduğu bir Cristiano Ronaldo anısını anlattı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:32 | 11 Eylül 2018
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