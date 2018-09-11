İspanya Hırvatistan maçı sona erdi!

UEFA tarafından düzenlenen Avrupa Uluslar Kupası bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. A Ligi 4. grupta İspanya Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Dünyaca ünlü futbolcuları kadrosunda bulunduran iki takım mücadelesinde Hırvatistan İspanya sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler için İspanya Hırvatistan maçı canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

İSPANYA HIRVATİSTAN CANLI İZLE

İSPANYA HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uluslar Ligi mücadelesi için karşı karşıya gelecek olan İspanya Hırvatistan maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Fakat saat 21:45'te başlayacak İspanya Hırvatistan maçı Azerbaycan kanalı CBC Sport'ta canlı yayın ekranlara gelecek.

¡¡SUENA EL HIMNO DE ESPAÑA EN EL MARTÍNEZ VALERO!! #UnaNuevaIlusión pic.twitter.com/ObLZtE2EMZ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 11 Eylül 2018

İSPANYA'DA SON DURUM

Dünya Kupası öncesinde Julen Lopetegui krizini yaşayan ve turnuvaya Fernando Hierro önderliğinde çıkan İspanya, Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayamadı. Grup etabını lider tamamlayan takım, Son 16 Turunda ise ev sahibi Rusya'ya elenerek turnuvaya veda etti. Turnuva ile birlikte Hierro devri de kapandı ve göreve son olarak Barcelona'da görev yapan Luis Enrique getirildi.

Enrique yönetiminde ilk maçını UEFA Uluslar Ligi, A Ligi, 4. Grup ilk maçında İngiltere deplasmanında oynayan İspanyollar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu maçta 11. dakikada Marcus Rashford'un golüyle geriye düşen Boğalar, 13. dakikada Saul Niguez ve 32. dakikada Rodrigo ile bulduğu gollerle maçı kazandı.

HIRVATİSTAN'DA SON DURUM

Zlatko Dalic yönetiminde Dünya Kupası'nın en büyük sürprizi şüphesiz Hırvatlar oldu. Önce grup etabını zirvede tamamlayan takım, ardından sırasıyla Danimarka, Rusya ve İngiltere'yi eleyerek finale yükseldi ve Fransa ile rakip oldu. Ancak finalde işler istendiği gibi gitmedi ve Hırvatlar 4-2 yenildi. Buna rağmen Dünya ikinciliği gibi önemli bir başarının altına imza atmış oldular.

Turnuvanın ardından Portekiz ile hazırlık maçında karşılaşan Hırvatistan rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Hırvatların golünü 18. dakikada Ivan Perisic atarken, Portekiz'in golü ise 32. dakikada Pepe'den geldi.