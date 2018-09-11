Çağlar Söyüncü: ‘Soyunma odasında oranlara baktık’

Türkiye’nin İsveç’i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Çağlar Söyüncü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Soyunma odasında oranlara baktık, yüzde 65’e yüzde 35 öndeydik”

Karşılaşma öncesinde her şeyin farkında olduklarını belirten Çağlar Söyüncü, “Çok şükür burada iyi oynayarak kazandık. Soyunma odasında oranlara baktık, yüzde 65’e yüzde 35 öndeydik. Daha genciz, hatalarımıza bakıp dersler çıkartıp, daha iyisini yapmak için çalışacağız. Taraftarlarımız da çok iyiydi, onlara da teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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