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Çağlar Söyüncü: ‘Soyunma odasında oranlara baktık’
Milli Takımlar

Çağlar Söyüncü: ‘Soyunma odasında oranlara baktık’

A Milli Takım futbolcularından Çağlar Söyüncü, deplasmanda 3-2 kazanılan İsveç maçının ardından açıklamalarda bulundu.

11 Eylül 2018 07:57

Türkiye’nin İsveç’i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Çağlar Söyüncü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Soyunma odasında oranlara baktık, yüzde 65’e yüzde 35 öndeydik”

Karşılaşma öncesinde her şeyin farkında olduklarını belirten Çağlar Söyüncü, “Çok şükür burada iyi oynayarak kazandık. Soyunma odasında oranlara baktık, yüzde 65’e yüzde 35 öndeydik. Daha genciz, hatalarımıza bakıp dersler çıkartıp, daha iyisini yapmak için çalışacağız. Taraftarlarımız da çok iyiydi, onlara da teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 07:57 | 11 Eylül 2018
Çağlar Söyüncü isveç türkiye

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