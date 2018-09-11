SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’yi yasa boğan olaya ilişkin Valilikten bir garip açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden şok kararlar! Hepsi iptal…
Diğer Sporlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden şok kararlar! Hepsi iptal…

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı karar ile 7 ayrı spor tesisinin tahsisini iptal etti. İptal edilen yerler arasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’ne tahsis edilen Yenikent’teki Osmanlı Stadı da var.

11 Eylül 2018 18:34

Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce yaptığı protokoller ile 7 ayrı spor tesisi için bedelsiz olarak spor kulübü derneklerine 25 yıllık tahsis ettiği meclis kararlarını iptal etti. Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı bu karar Süper Lig’de mücadele eden MKE Ankaragücü’nü de etkiledi. Osmanlıspor’un Yenikent’teki stadının kullanımının da iptal edilmesi ile Ankaragücü’nün talebi cevapsız kaldı.

Tüm partilerin oy birliği ile aldığı karara göre protokolleri iptal edilen 7 spor tesisi şu şekilde:

OSTİM Stadı

Keçiören Aktepe Stadı

Yenikent Osmanlı Stadı

Keçiören Gökçek Parkı içerisindeki halı saha

Sincan Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki kapalı spor salonu ve tesis

Çukurambar’da bulunan parktaki halı saha ve idari bina

Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü’nün kullanımına tahsis edilen Çankaya’daki alan

Son güncelleme 18:34 | 11 Eylül 2018
ankara büyükşehir stadı ankara yenikent şok kararlar statlar
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor