Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden şok kararlar! Hepsi iptal…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce yaptığı protokoller ile 7 ayrı spor tesisi için bedelsiz olarak spor kulübü derneklerine 25 yıllık tahsis ettiği meclis kararlarını iptal etti. Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı bu karar Süper Lig’de mücadele eden MKE Ankaragücü’nü de etkiledi. Osmanlıspor’un Yenikent’teki stadının kullanımının da iptal edilmesi ile Ankaragücü’nün talebi cevapsız kaldı.
Tüm partilerin oy birliği ile aldığı karara göre protokolleri iptal edilen 7 spor tesisi şu şekilde:
OSTİM Stadı
Keçiören Aktepe Stadı
Yenikent Osmanlı Stadı
Keçiören Gökçek Parkı içerisindeki halı saha
Sincan Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki kapalı spor salonu ve tesis
Çukurambar’da bulunan parktaki halı saha ve idari bina
Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü’nün kullanımına tahsis edilen Çankaya’daki alan