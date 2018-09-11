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Fenerbahçe

Ali Koç’tan yine reklam tepkisi! ‘Fake mi attın bana?’

Ali Koç'un 'Camiaya Sesleniş' programında sık sık reklama gidilmesine verdiği itepkiler sosyal medyada geceye damga vurdu.

11 Eylül 2018 23:31

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fenerbahçe TV’de yayınlanan ‘Camiaya sesleniş’ programında gündemi belirleyecek flaş açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli kulübü takip eden muhabirlerin de katıldığı programda sık sık reklama gidilmesine tepki gösterdi.

Ali Koç’un Fenerbahçe TV’de yayınlanan programın moderatörlüğünü yapan Can Gebetaş’ın reklam anonslarına verdiği tepkiler sosyal medyada da gecenin konusu oldu. Programın son bölümünde moderatörün yine reklam anonsu yapacağını sanan ancak bu kez gidilmeyeceği öğrenen Ali Koç, ‘Fake mi attın bana?’ diyerek Gebetaş’a takıldı.

Başkanın daha önceki programda da “reklam bekler kaçmıyor ben başkan değil miyim?” ifadeleri de gündem olmuştu. Koç’un o anları twitter’da paylaşım rekorları kırdı. İşte o paylaşımlar…

11 Eylül 2018 Ali Koç'tan `Camiaya Sesleniş` programında flaş açıklamalar... Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de yayınlanan Camiaya Sesleniş programında merak edilenlere yanıt veriyor... İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 23:37 | 11 Eylül 2018
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