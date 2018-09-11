Ali Koç’tan yine reklam tepkisi! ‘Fake mi attın bana?’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fenerbahçe TV’de yayınlanan ‘Camiaya sesleniş’ programında gündemi belirleyecek flaş açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli kulübü takip eden muhabirlerin de katıldığı programda sık sık reklama gidilmesine tepki gösterdi.

Ali Koç’un Fenerbahçe TV’de yayınlanan programın moderatörlüğünü yapan Can Gebetaş’ın reklam anonslarına verdiği tepkiler sosyal medyada da gecenin konusu oldu. Programın son bölümünde moderatörün yine reklam anonsu yapacağını sanan ancak bu kez gidilmeyeceği öğrenen Ali Koç, ‘Fake mi attın bana?’ diyerek Gebetaş’a takıldı.

Başkanın daha önceki programda da “reklam bekler kaçmıyor ben başkan değil miyim?” ifadeleri de gündem olmuştu. Koç’un o anları twitter’da paylaşım rekorları kırdı. İşte o paylaşımlar…

Başkanımız Ali Koç’un reklam arasına girileceğini öğrendiğinde verdiği tepki gözlerden kaçmadı. pic.twitter.com/0tYH203qYz — Fbhaber.org (@fbhaber) 11 Eylül 2018

Ali Koç – Yav yine mi reklam? pic.twitter.com/V6c2bqGQ2e — FenerKolik (@fenerkolikorg) 11 Eylül 2018

Ali Koç’un reklama tepkileri aldkaldkkskdkdks adam korkuyo ki reklam arası desin o nasıl bakıştı öyle başkan akdkakkdkskdkkskd — Riazor #Benzia (@theRiazor) 11 Eylül 2018

sunucu: yine bir reklam arasına giriyoruz Ali Koç: aaaaaaaaaaa — BOMONTİ #yeniden (@kaanbozbyk) 11 Eylül 2018

Sunucu: Şimdi reklam arası- Ali Koç: Daha yeni başladık! Sunucu: Yine kısa bi ar- Ali Koç: NE!? — beyza (@beyzaaltkrds) 11 Eylül 2018

Ali Koç'tan `Camiaya Sesleniş` programında flaş açıklamalar... Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de yayınlanan Camiaya Sesleniş programında merak edilenlere yanıt veriyor... İlgili Haberi Oku