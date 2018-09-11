Ali Koç kimdir? Ali Koç kaç yaşında? Ali Koç camiaya sesleniş açıklamaları…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç FB TV’de canlı yayınlanan “Ali Koç Camiaya Sesleniş” programı ile çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali Koç sponsorlukta, alt yapı çalışmalarına kadar merak tüm sorulara cevap verdi. Sosyal medyada da gündem haline gelen Ali Koç en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Taraftar Ali Koç kimdir, Ali Koç kaç yaşında, merak ediyor. İşte, Ali Koç hakkında merak edilenler…

ALİ KOÇ KİMDİR? ALİ KOÇ KAÇ YAŞINDA?

Ali Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Londra'da Harrow School'dan mezun oldu. Rice University'den diplomasını aldı. Harvard University'de yüksek lisans yaptı. ABD'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı ve Koç Holding yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim ve bilgi grubu başkanı oldu. Ali Koç, Nevbahar Koç ile evli ve 2 çocuğu bulunmakta.

“YAKIN ZAMANDA BİR FENERBAHÇE SPONSORU BELLİ OLACAK MI?”

SORU – Sercan Hamzaoğlu: “Yakın bir zaman içerisinde açıklayacağınız sponsorluk anlaşması var mı?

Ali Koç: Sponsorluk konusunda açıklayacağım birçok anlaşma var. Bizim sponsorluğa bakış açımızı anlatmak istiyorum. Sponsorluk anlaşmasında ne aldığından çok ne verebilirim üzerine kurgulamaya çalışıyoruz. İkincisi, daha az sponsorla, daha uzun ve daha büyük anlaşmalar yapmayı hedefliyor. Sayın Burhan Karaçam'ın Nesine.com anlaşmasında söylediği gibi, bizim için çok önemli anlaşmalar bunlar. Beş yıl içerisinde sponsorluk ve gelir konusunda ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz Avrupa'da. Bu konuda yoğun çalışmalar var. Hem müzakere ettiğimiz şirketlerle, iki tarafın da taleplerini birleştirmek zaman alıyor. Alternatiflerimiz var. Son zamanlarda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün uzun vadeli bir sponsorluk anlaşması yok. Bir ara reklamsız çıktık. Sonra Yandex veya başka markalarla birer yıllık sözleşmeler yaptık. Bunlar sürdürülebilir değil. Kalıcı olarak baktığımızda formamızın arkasındaki sponsorumuz var. Bunun gelirleri de zaten kullanıldı. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın formasındaki gelir getiren hiçbir sponsorluk anlaşması yoktur. Uluslararası ve ulusal markalarla enteresan geldiğimiz nokta var. Formanın önü için bazı medya mensuplarının da bahsettiği gibi uluslararası bir marka ile el sıkışmak üzereyiz demeyeyim ama müzakerelerin sonuna geldik. Buna mukabil futbolda bekleyen aşağı yukarı 10-12 milyon Euro'luk sponsorlarımız bekliyoruz. Bu büyük marka ile uzun vadeli anlaşmanın akıbetini bekliyoruz. Bu konuda acele etmiyoruz. Bu belirlendikten sonra hem şort, hem de kol geliyor. Sponsorlar genelde çorap sponsorluğuna sıcak bakmıyor. Son 4-5 senedir yapılan anlaşmaların çok üzerinde bir anlaşma olacak göğüs anlaşması”