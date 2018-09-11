Ali Koç camiaya sesleniş! Ali Koç FB TV’de!

Ali Koç, Fenerbahçe başkanı seçilmesinin ardından belirli zamanlarda yapacağını açıkladığı “camiaya sesleniş” programının ikincisini bu akşam 21:00’da FB TV’de yapacak. Başta futbol takımı olmak üzere, transferler, projeler ve hedefler hakkında konuşacak olan Ali Koç merak edilen sorulara da cevap verecek. Peki, Ali Koç canlı yayını hangi kanalda, saat kaçta?

ALİ KOÇ CAMİAYA SESLENİŞ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç FB TV’de camia ile buluşacak. Taraftarların merakla beklediği “Ali Koç camiaya sesleniş” programı saat 21:00’da başlayacak.

FENERBAHÇE’DE KİMLER GELDİ, KİMLER GİTTİ?

Geçen sezon vazgeçilmezilerinin bşaında gelen Josef de Souza ve Giuliano ayrıca Fernandao’nun takımdan ayrılmasıyla birlikte kulübün kasasına 25 milyon euro girdi. Bu 3 ismin yanı sıra kiralık olarak gelen Neto ve Janssen de takımlarına döndü. Salih Uçan ise Empoli’ye kiralandı. Kadroya ise son yılların en fazla transferi yapıldı. İşte Fenerbahçe’ye transfer olan 11 isim; Harun Tekin, Berke Özer, Reyes, Jailson, Tolga Ciğerci, Benzia, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı, Ayew, Frey ve Slimani

FENERBAHÇE İDARİ KADROSUNDA NE DEĞİŞTİ?

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın ayrılmasının ardından başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, büyük değişikliklere imza attı. Yönetim tamamen değişirken, Yıldırım döneminde Fenerbahçe’de futbolun başında isim Hasan Çetinkaya görevinden alındı. Daha sonra teknik direktör Aykut Kocam ile yollar ayrıldı. Futbolun başına Fransız Sportif Direktör Damien Comolli getirildi, takım ise Hollandalı Phillip Cocu’ya teslim edildi.

Fenerbahçe`de futbolcular tatilde Phillip Cocu mesaide Fenerbahçe'de milli aradan dolayı futbolculara 3 gün izin verilirken, teknik direktör Cocu ve ekibi Samandıra'da tam gün mesai yaptı. İlgili Haberi Oku

ALİ KOÇ “COCU’YA GÜVEN” MESAJI VERECEK

Son günlerde tartışılan isimlerin başında gelen Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu’nun arasında olan Ali Koç, bugün yapacağı camiaya sesleniş programında da Hollandalı teknik adamla yola devam edeceklerini duyuracak. Futbolun yanı sıra kulüp içerisinde de değişimlere imza atan Fenerbahçe başkanı Ali Koç, amatör branşlarda izleyecekleri yol haritasını ve yıllardır konuşulan “Fenerbahçe Üniversitesi” hakkında da açıklamalarda bulunacak.

“CAMİAYA SESLENİŞ” PROGRAMI BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Koç’un 24 Temmuz’da gerçekleştirdiği ilk Camiaya Sesleniş programındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Başkanın özellikle kulübün borcu hakkındaki verdiği bilgiler uzun süre konuşulmuştu.

CAMİAYA SESLENİŞTE SPONSORLUK HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILACAK

Ali Koç’un futbol takımının yeniden yapılanması sürecinden, olimpik sporlardaki gelişmelere ve mali disiplinin sağlanması için yapılan çalışmalara kadar tüm konularda açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.

Programda Phillip Cocu spekülasyonlarına da yanıt vermesi beklenen Koç’un, sponsorluk çalışmaları hakkındaki bilgilendirmeleri de merakla bekleniyor.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun ilk maçından başlayarak örnek bir spor kültürü oluşturmak istiyoruz. #Yeniden #Saygı pic.twitter.com/xFXjTjYUml — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 10 Ağustos 2018

1 MILYON ÜYE DEVAM

Koç'un Fenerbahçe için gerekirse kendi kaynaklarını kullanarak sarı-lacivertli kulübe destek olacağı öğrenildi.

Örneğin göğüs reklamı, büyük bir ihtimalle Koç Grubu bünyesinden bir şirket olacak. Öte yandan askıya alınması düşünülen ‘Hedef 1 Milyon Üye Projesi’ne devam kararı alındı.

Üye olmak isteyen 169 kişinin onayı yapıldı.

ALİ KOÇ SPONSOR ARIYOR

Göreve gelir gelmez ekonomik darboğazla karşılaşan, bu sıkıntıyı sık sık dile getiren ve ilk planda kısa vadeli çözümler üreten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibini zor bir süreç bekliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, yılbaşına kadar (ekim, kasım ve aralık aylarında) 900 milyon TL borç ödemesi gerekiyor.

Acil nakit ihtiyacının giderilmesi için çözüm aranırken Koç’un kurmaylarına “900 milyon TL bulunamazsa bugüne kadar yaptığımız tüm işler boşa gider” dediği belirtiliyor.

Kaynak arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetimin önceliklerinden biri de hem borç hem de rutin giderler için sponsor bulmak.

Futbol takımına göğüs reklamı ve erkek basketbol takımına ana sponsor bulunması için yoğun mesai harcanıyor.

CANLI İZLE: Ali Koç camiaya sesleniş! Ali Koç, FB TV canlı yayın... Ali Koç camiaya sesleniş ile merak edilen konuları anlatıyor. Ali Koç, muhabirlerden gelen soruları da program içerisinde cevaplayacak. Ali Koç camiaya sesleniş programını izlemek isteyenler için haberimizin içerisine FB TV canlı izle bağlantısı bulunuyor. İlgili Haberi Oku

SPONSORLUK KONUSU

Sercan Hamzaoğlu: “Yakın bir zaman içerisinde açıklayacağınız sponsorluk anlaşması var mı?

Ali Koç: Sponsorluk konusunda açıklayacağım birçok anlaşma var. Bizim sponsorluğa bakış açımızı anlatmak istiyorum. Sponsorluk anlaşmasında ne aldığından çok ne verebilirim üzerine kurgulamaya çalışıyoruz. İkincisi, daha az sponsorla, daha uzun ve daha büyük anlaşmalar yapmayı hedefliyor. Sayın Burhan Karaçam'ın Nesine.com anlaşmasında söylediği gibi, bizim için çok önemli anlaşmalar bunlar. Beş yıl içerisinde sponsorluk ve gelir konusunda ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz Avrupa'da. Bu konuda yoğun çalışmalar var. Hem müzakere ettiğimiz şirketlerle, iki tarafın da taleplerini birleştirmek zaman alıyor. Alternatiflerimiz var. Son zamanlarda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün uzun vadeli bir sponsorluk anlaşması yok. Bir ara reklamsız çıktık. Sonra Yandex veya başka markalarla birer yıllık sözleşmeler yaptık. Bunlar sürdürülebilir değil. Kalıcı olarak baktığımızda formamızın arkasındaki sponsorumuz var. Bunun gelirleri de zaten kullanıldı. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın formasındaki gelir getiren hiçbir sponsorluk anlaşması yoktur. Uluslararası ve ulusal markalarla enteresan geldiğimiz nokta var. Formanın önü için bazı medya mensuplarının da bahsettiği gibi uluslararası bir marka ile el sıkışmak üzereyiz demeyeyim ama müzakerelerin sonuna geldik. Buna mukabil futbolda bekleyen aşağı yukarı 10-12 milyon Euro'luk sponsorlarımız bekliyoruz. Bu büyük marka ile uzun vadeli anlaşmanın akıbetini bekliyoruz. Bu konuda acele etmiyoruz. Bu belirlendikten sonra hem şort, hem de kol geliyor. Sponsorlar genelde çorap sponsorluğuna sıcak bakmıyor. Son 4-5 senedir yapılan anlaşmaların çok üzerinde bir anlaşma olacak göğüs anlaşması”

“ALİ KOÇ ÜZERİNDEN FENERBAHÇE LİNÇ KAMPANYASI VAR…”

SORU – Aygün Özipek: Geldiğiniz günden itibaren maalesef bir linç kampanyası içerisindesiniz. Seçildiniz, kısa süre sonra önce yönetimi değiştireceğiniz tarzda haberler çıktı. Daha sonra Comolli ve Cocu arasında sıkıntı olduğu iddia edildi. Geldiğiniz günden beri hakikaten linç kampanyası var. Neden sizin üzerinize yapılıyor?

Ali Koç: “Geldiğimizden beri demeyelim, son dönemde diyelim. Sonuna kadar katılıyorum. İnsanın vücudunda ne zaman uçuk çıkar? Bağışıklık sistemi zayıflayınca. Ligde kötü sonuçlar alıp, Benfica'ya karşı da elenince en zayıf anımıza rastladı. Bu zayıf anda bize saldırmak daha kolay, makbul oldu diyelim. Bu saldırılar sadece bazı medya kurumlarından gelmiyor. Biz herkese eşit mesafede olmak istiyoruz. Hatalarımız çok var. Düzelecek çok yönümüz var. Sizlerin arzu ettiği iletişim ortamını henüz yaratamadık ama bu konuda da yeniden yapılandırma içerisindeyiz. İnşallah hepimizin birbirimizden besleneceği ortamı yakalayabiliriz. Ama biz hiçbir grupla vıcık vıcık ilişkilere girmeyeceğimizi, haber yaptırmak için sempatik olmayacağımızı, buna mukabil hiçbir medya grubuna, patronlara, muhabirleri ya da editörleri şikayet etmeyeceğimize ve işine son verilmesi için baskı kurmayacağımıza dair söz veriyorum. Testiyi kıranla taşıyanı ayırt etmek istiyoruz. Bizim size, sizin de bize ihtiyacınız var. Körü körüne, demin gördüğünüz haberlerde olduğu gibi testiyi taşıyanla kıranı ayırt etme konusunda dikkat edeceğimizi bilin.”

Ali Koç kimdir? Ali Koç kaç yaşında? Ali Koç camiaya sesleniş açıklamaları... Camiaya sesleniş programında konuşan Ali Koç açıklamaları ile sosyal medyaya damgasını vurdu. Ali Koç merak edilen isimlerin başında geliyor. Peki, Ali Koç kimdir? Ali Koç kaç yaşında? İlgili Haberi Oku

“KOLAY KOLAY PES ETMEYECEĞİM”

“Benim medet umduğu sadece Fenerbahçe taraftarı ve camiası. Onların sabırlarına, kalkan olma güçlerine inancım sonsuz. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Onları üzdüğümüz için de çok üzülüyorum. Bayrama çıkacağımız haftayı mağlubiyetle kapattığımıza çok üzülüyorum. Buraya gelirken kimsenin elinde sihirli değnek yok demiştim. Bu yolun sonu her halükarda çok güzel olacak. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün. Fenerbahçe bilhassa futbol şubesi kendi kendine yeten sürdürülebilir başarı yakalayabilecek ve ekonomik anlamda artılar sağlayabilecek bir şube olacağından şüphem yok. Beceremezsek de kongre üyeleri seçimde başkasını seçerler. Üç tane dört tane mağlubiyetten sonra inandığım yolda kolay kolay pes etmeyeceğimi bilmenizi isterim.”