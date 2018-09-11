Ali Koç camiaya sesleniş programı ile FB TV’de Fenerbahçe başkanlığında yaptıkları, projelerini anlatacak ve programa katılacak muhabirlerden gelen soruları yanıtlayacak. Ali Koç, camiaya sesleniş programının ilkini Temmuz ayında yapmıştı. İkincisi gerçekleştirilecek Ali Koç’un camiaya seslenişi FB TV canlı yayını ile ekranlara gelecek.

ALİ KOÇ CAMİAYA SESLENİŞ! FB TV CANLI YAYIN

ALİ KOÇ CAMİAYA SESLENİŞ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç FB TV'de camia ile buluşacak. Taraftarların merakla beklediği “Ali Koç camiaya sesleniş” programı saat 21:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE’DE KİMLER GELDİ, KİMLER GİTTİ?

Geçen sezon vazgeçilmezilerinin bşaında gelen Josef de Souza ve Giuliano ayrıca Fernandao’nun takımdan ayrılmasıyla birlikte kulübün kasasına 25 milyon euro girdi. Bu 3 ismin yanı sıra kiralık olarak gelen Neto ve Janssen de takımlarına döndü. Salih Uçan ise Empoli’ye kiralandı. Kadroya ise son yılların en fazla transferi yapıldı. İşte Fenerbahçe’ye transfer olan 11 isim; Harun Tekin, Berke Özer, Reyes, Jailson, Tolga Ciğerci, Benzia, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı, Ayew, Frey ve Slimani

FENERBAHÇE İDARİ KADROSUNDA NE DEĞİŞTİ?

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın ayrılmasının ardından başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, büyük değişikliklere imza attı. Yönetim tamamen değişirken, Yıldırım döneminde Fenerbahçe’de futbolun başında isim Hasan Çetinkaya görevinden alındı. Daha sonra teknik direktör Aykut Kocam ile yollar ayrıldı. Futbolun başına Fransız Sportif Direktör Damien Comolli getirildi, takım ise Hollandalı Phillip Cocu’ya teslim edildi.

CANLI - Ali Koç `Camiaya Sesleniş` programında konuşuyor... Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de yayınlanan Camiaya Sesleniş programında merak edilenlere yanıt veriyor... İlgili Haberi Oku

SORU – Sercan Hamzaoğlu: “Yakın bir zaman içerisinde açıklayacağınız sponsorluk anlaşması var mı?

Ali Koç: Sponsorluk konusunda açıklayacağım birçok anlaşma var. Bizim sponsorluğa bakış açımızı anlatmak istiyorum. Sponsorluk anlaşmasında ne aldığından çok ne verebilirim üzerine kurgulamaya çalışıyoruz. İkincisi, daha az sponsorla, daha uzun ve daha büyük anlaşmalar yapmayı hedefliyor. Sayın Burhan Karaçam'ın Nesine.com anlaşmasında söylediği gibi, bizim için çok önemli anlaşmalar bunlar. Beş yıl içerisinde sponsorluk ve gelir konusunda ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz Avrupa'da. Bu konuda yoğun çalışmalar var. Hem müzakere ettiğimiz şirketlerle, iki tarafın da taleplerini birleştirmek zaman alıyor. Alternatiflerimiz var. Son zamanlarda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün uzun vadeli bir sponsorluk anlaşması yok. Bir ara reklamsız çıktık. Sonra Yandex veya başka markalarla birer yıllık sözleşmeler yaptık. Bunlar sürdürülebilir değil. Kalıcı olarak baktığımızda formamızın arkasındaki sponsorumuz var. Bunun gelirleri de zaten kullanıldı. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın formasındaki gelir getiren hiçbir sponsorluk anlaşması yoktur. Uluslararası ve ulusal markalarla enteresan geldiğimiz nokta var. Formanın önü için bazı medya mensuplarının da bahsettiği gibi uluslararası bir marka ile el sıkışmak üzereyiz demeyeyim ama müzakerelerin sonuna geldik. Buna mukabil futbolda bekleyen aşağı yukarı 10-12 milyon Euro'luk sponsorlarımız bekliyoruz. Bu büyük marka ile uzun vadeli anlaşmanın akıbetini bekliyoruz. Bu konuda acele etmiyoruz. Bu belirlendikten sonra hem şort, hem de kol geliyor. Sponsorlar genelde çorap sponsorluğuna sıcak bakmıyor. Son 4-5 senedir yapılan anlaşmaların çok üzerinde bir anlaşma olacak göğüs anlaşması”