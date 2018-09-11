Abdurrahim Albayrak’tan Emre Akbaba paylaşımı!

Uluslar B Ligi’nde İsveç’i son dakikada attığı golle mağlup eden A Milli Takım’da gecenin yıldızı Emre Akbaba oldu.

Milli Takımın 2 golüne imza atarak deplasmandan 3 puanla dönülmesine büyük katkı sağlayan Emre Akbaba’yı maç sonu Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tebrik etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emre Akbaba ile olan fotoğrafını kulanan Albayrak; “Aslansın Aslanım Benim Canımmsın EMRE” notunu düştü.