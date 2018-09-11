SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: “FETÖ metre” ile kriptolar deşifre ediliyor
Abdurrahim Albayrak’tan Emre Akbaba paylaşımı!
Milli Takımlar

Abdurrahim Albayrak’tan Emre Akbaba paylaşımı!

Uluslar B Ligi'nde İsveç'i muhteşem bir dönüşle 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da gecenin yıldızı 2 golle Emre Akbaba olurken Abdurrahim Albayrak'tan maç sonu paylaşım geldi.

11 Eylül 2018 00:49

Uluslar B Ligi’nde İsveç’i son dakikada attığı golle mağlup eden A Milli Takım’da gecenin yıldızı Emre Akbaba oldu.

Milli Takımın 2 golüne imza atarak deplasmandan 3 puanla dönülmesine büyük katkı sağlayan Emre Akbaba’yı maç sonu Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tebrik etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emre Akbaba ile olan fotoğrafını kulanan Albayrak; “Aslansın Aslanım Benim Canımmsın EMRE” notunu düştü.

Son güncelleme 00:49 | 11 Eylül 2018
abdurrahim albayrak

İDDAA

Brisbane Roar
Avustralya FFA Kupası Son 16 Turu 07.08.2018 - 13:13 Rotterdam Splatz
Melbourne City