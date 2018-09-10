VAR sistemi halı sahaya indi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir grup genç, abone oldukları halı sahada oynadıkları maçlarda, yaşanan gergin anların önüne geçmek ve daha doğru kararlar alabilmek adına VAR sistemini uygulamaya başladı. Sahada tartışmalı ve gergin durumların önüne geçmek için uygulamayı arkadaşlarına sunan 21 yaşındaki Nihat Özdemir, arkadaşlarının da kabul etmesiyle sistemi uygulamaya Başladı. Türkiye’de Spor Toto Süper Lig’de de bu sezon uygulanmaya başlanan VAR sistemini doğruluk için halı saya indirgediklerini aktaran Özdemir, uygulama ile daha sağlıklı kararlar aldıklarını ve itirazsız, tartışmasız bir futbol atmosferi oluşturduklarını ifade etti. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı halı saha maçında karşılaşmanın hakemi Osman Sarar, tartışmalı durumlarda 2 kameraman tarafından çekilen görüntüleri, yardımcı hakem ile birlikte bilgisayarda izleyerek, doğru kararı veriyor.

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Tek amaç ‘doğruluk'

Halı sahada uyguladıkları VAR sistemi hakkında bilgiler veren Nihat Özdemir, “Bizim arkadaşlarımız sürekli pozisyonlara itiraz ederek, gergin ortam oluşturuyorlardı. Biz de futbolda daha doğru kararlar verebilmek için halı sahada da ‘VAR sistemi neden olmasın’ dedik ve bu sistemi kurduk. Saha içerisinde iki kamera ile çektiğimiz videoları, oyuncular tarafından itiraz olan pozisyon olunca bilgisayarda izliyoruz. Daha sonra en doğru kararı veriyoruz. Bu şekilde doğruluğun kazandığı atmosferi oluşturuyoruz. Arkadaşlarımız da VAR sistemi ile verdiğimiz karadan memnun kalıyorlar” dedi.

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Halı sahada maçın orta hakemliğini yapan Osman Sarar ise, “Arkadaşım bana ilk söylediğinde şaşırdım. Yapabilir miyiz diye düşündük. Daha sonra oyuncuların da hoşuna giderek sistemi kurduk. Bu güzel fikir için arkadaşıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Oyuncular da VAR sistemi ile doğruluğun kazandığını belirterek, sistemin yayılmasının futbolu daha da güzelleştireceğini söyledi.