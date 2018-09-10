TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır? TRT 1 nasıl izlenir?

UEFA tarafından ilk kez düzenlenmeye başlanan Uluslar Ligi kapsamında Türkiye bu akşam İsveç karşısına çıkıyor. Milli maç heyecanını yaşamak isteyen futbol tutkunları TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır merak ediyor. Şifresiz olarak izlenebilecek TRT 1 için uydu alıcısı ve televizyona sahip olması gerekiyor. Peki TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır?

TRT 1 FREKANSI

TRT 1 uydu frekans ayarları aşağıdaki gibidir.

Türksat 2A – TRT 1 FREKANS 11919 V – Dikey Bati 24444 3/4 512 513

Türksat 3A -> TRT 1 FREKANS 11096 H – Yatay Dogu 30000 5/6 512 513

TRT 1 BİSS KEY AYARLARI NASIL YAPILIR?

TRT 1 şifre kaldırmak için yapılması gerekenler şöyle; Öncelikle BİSS KEY şifresini uydu alıcısının şifre bölümüne girmelisiniz. (Uydu alıcınının Biss Key özellikli olması önemlidir.) Bu sayede TRT 1 şifre uygulamasının önüne geçilebilir.

Öte yandan TRT 1 şifre uygulaması UEFA AVRUPA lİGİ maçlarının devam ettiği süre boyunca uygulanacak.

TRT 1 BISS Şifresi;

Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.) Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.) Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 “SIFIR” Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)