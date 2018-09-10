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EURO 2024 için tarih açıklandı! Aday ülke Türkiye…
Futbol

EURO 2024 için tarih açıklandı! Aday ülke Türkiye…

Son dakika... UEFA, EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülkenin 27 Eylül'de açıklanacağını duyurdu. EURO 2024 için Almanya ve Türkiye'nin adaylığı bulunuyor...

10 Eylül 2018 18:57

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak ülkenin 27 Eylül’de açıklanacağını duyurdu. EURO 2024 için Almanya ve Türkiye’nin adaylığı bulunuyor.

27 Eylül Perşembe günü UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki bulunan merkezinde düzenlenecek organizasyonda TSİ 14:00’de Türkiye ve Almanya sunumlarını gerçekleştirecek.

Sonrasında yapılacak olan oylamanın ardından 15:45’te ev sahipliği yapacak olan ülke belli olacak.

İŞTE ADAY STATLAR:

1 G.Antep Stadyumu

2 Atatürk Olimpiyat Stadı

3 Konya B.B Stadyumu

4 Yeni Eskişehir Stadyumu

5 Bursa B.B Stadyumu

6 Antalya Stadyumu

7 Yeni Kocaeli

8 Şenol Güneş Spor Kompleksi

9 Türk Telekom Stadyumu

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Son güncelleme 16:20 | 15 Eylül 2018
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