Son dakika… EURO 2024 için tarih açıklandı! Aday ülke Türkiye…

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak ülkenin 27 Eylül’de açıklanacağını duyurdu. EURO 2024 için Almanya ve Türkiye’nin adaylığı bulunuyor.

27 Eylül Perşembe günü UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki bulunan merkezinde düzenlenecek organizasyonda TSİ 14:00’de Türkiye ve Almanya sunumlarını gerçekleştirecek.

Sonrasında yapılacak olan oylamanın ardından 15:45’te ev sahipliği yapacak olan ülke belli olacak.

İŞTE ADAY STATLAR:

1 G.Antep Stadyumu

2 Atatürk Olimpiyat Stadı

3 Konya B.B Stadyumu

4 Yeni Eskişehir Stadyumu

5 Bursa B.B Stadyumu

6 Antalya Stadyumu

7 Yeni Kocaeli

8 Şenol Güneş Spor Kompleksi

9 Türk Telekom Stadyumu

2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul`da! UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi. İlgili Haberi Oku