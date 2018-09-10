Sergio Ramos’tan itiraf: Çocuklarım ölüm tehditleri aldı

SKOR DIŞ HABER İspanya Milli Takımı ve Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpoool ile oynanan maçta yaptığı müdahale nedeniyle Mohamed Salah’ın sakatlanmasına neden olmuştu. Uzun süre konuşulan bu pozisyon sonrası Sergio Ramos’un çocuklarının tehdit mesajları aldığı öğrenildi.

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UEFA Uluslar Ligi’nde İspanya’nın İngiltere ile deplasmanda oynadığı maçta ıslıklanması ile ilgili konuşan Sergio Ramos “Başka bir karşılanma beklemiyordum zaten… Herkes finaldeki o hareketi hatırlıyor. Ancak kimse benim ailemin ve çocuklarımın aldığı ölüm tehditlerinden haberdar değil” dedi. Bu konuda daha önce savunmasını yaptığını da belirten Sergio Ramos, bundan sonra konu ile ilgili daha fazla açıklama yapmayacağını söyledi.