Rusya Çekya’ya gol oldu, yağdı!

UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye ile aynı grupta yer alan Rusya, hazırlık maçında Rostov Arena’da Çekya’yı ağırladı.

Rusya, ikincisi penaltıdan olmak üzere 8 ve 29. dakikalarda Aleksey Ionov, 24. dakikada Anton Zabolotny, 78. dakikada Aleksandr Erokhin ve 83. dakikada Dmitri Poloz’un kaydettiği gollerle 5-1’lik galibiyete ulaştı. Çekya’nın tek golü, 74. dakikada Tomas Soucek’ten geldi.

Rusya, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta Türkiye ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Çekya ise UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup karşılaşmasında konuk ettiği Ukrayna’ya 2-1 mağlup olmuştu.