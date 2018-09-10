Muslera devleşti! Suarez övgüye boğdu

Uruguay Milli Takımı’nın deplasmanda Meksika ile oynadığı hazırlık maçı, 4-1 konuk ekibin galibiyeti ile sonuçlandı. Fransa ile oynanan Dünya Kupası çeyrek final maçında yediği hatalı gollerle gündeme gelen Uruguay’ın kalecisi Fernando Muslera, maçta takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Galatasaray’da da forma giyen Fernando Muslera, kalesinde penaltıdan bir gol görürken, bir diğer penaltıyı kurtararak alkış aldı.

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Uruguay, Jose Gimenez’in 21. dakikada attığı golle öne geçerken, Meksika 25. dakikada penaltıdan Raul Jimenez’in vuruşu ile eşitliği yakaladı. İki takımın da atak bir futbol sergilediği karşılaşmada Uruguay, Luis Suarez ile 32. dakikada yeniden öne geçti. 40. dakikada bu kez Uruguay lehine çalınan penaltıda Luis Suarez, farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı. Maçın 59. dakikasında Gaston Pereiro, Uruguay adına bir gol daha kaydetti. Kalesine gelen pozisyonlarda gole izin vermeyen Fernando Muslera, 75. dakikada Raul Jimenez ikinci penaltısında gole izin vermedi. Fernando Muslera, bu kurtarışı ile Meksika’nın maça ortak umutlarını da bitirdi.

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Uruguay’ın Barcelona’da forma giyen dünyaca ünlü yıldızı Luis Suarez, maçın ardından Fernando Muslera’dan övgüyle bahsetti. Luis Suarez, Fernando Muslera’nın performansı ile ilgili “Muslera bugün örümcek adam gibiydi. Onun gibi bir kalecinin arkamızda olması müthiş duygu” değerlendirmesinde bulundu.