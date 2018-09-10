Moto2 yarışında inanılmaz olay! Rakibini neredeyse öldürüyordu

SKOR DIŞ HABER Motosiklet yarışlarında daha önce eşine rastlanmamış bir görüntü, San Marino’da koşulan Moto2 yarışında izleyenleri şaşkına çevirdi. Gözlerine inanamayan seyirciler, Stefano Manzi’nin büyük bir kaza yaşamasına neden olması muhtemel Romano Fenati’nin hareketini, gözleri açık izlediler.

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Yarışta 225 km hızla giden Stefano Manzi, bir anda yanına yaklaşan Romano Fenati’nin hareketi ile neye uğradığını şaşırdı. Önce motosikletin hakimiyetini kaybedecek gibi olan Manzi, daha sonra güçlükle toparlandı. Rakibi Manzi’nin frenine asılan Fenati, rakibinin neredeyse ölümcül olabilecek bir kaza yaşamasına neden olacaktı. Yaptığı affedilemez hareket sonrası diskalifiye edilen Fenati, ayrıca iki yarış da ceza aldı.

‘Utanç verici…’

Olaydan sonra BBC’nin haberine göre Marinelli Snipers takımı, Romano Fenati’nin kontratının feshedildiğini açıkladı. “Başka bir sürücünün hayatını tehlikeye atan vurdumduymaz hareketinden” ötürü kontratı feshedilen Fenati, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise “Tüm spor dünyasından özür diliyorum. Bu sabah, berrak bir zihinle, keşke bu kötü bir rüya olsaydı dedim. O anları düşünüyorum da utanç verici bir hareket yaptım. Tüm eleştiriler doğru ve bana yöneltilen kırgınlığı da anlayabiliyorum. Bana inanan herkesten ve hareketimden ötürü incinen herkesten özür dilemek istiyorum” ifadelerini kullandı.