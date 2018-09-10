MAÇ ÖZETİ: İsveç Türkiye özet izle! Uluslar Ligi’nde Emre Akbaba fırtınası… İşte özet ve goller…

UEFA Uluslar Ligi 2. maçında Türkiye ilk 3 puanını İsveç karşısında aldı. Son dönemlerin en heyecan verici milli maçlarından birine sahne olan karşılaşmada Türkiye, 2-0 yenik duruma düştüğü İsveç’i 3-2 yenmeyi başardı. Maçın genelinde üstün bir futbol sergileyen Türkiye İsveç karşısında 34. dakikada Isaac Thelin’in attığı golle 1-0 geriye düştü. İkinci yarının başında İsveç, 49. dakikada Milli Takımımız karşısında Viktor Claesson’un attığı golle farkı ikiye çıkardı. Gole cevabımı ise hemen 2 dakika sonra 51. dakikada geldi. Uzun süre İsveç kalesine önünde topa sahip olmasına rağmen uzun süre aradığı golü bulamadı. Dakikalar 88’i gösterdiğinde Türkiye Emre Akbaba ile beraberliği yakaladı. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Türkiye 3. golü 90+2. dakikada yine Emre Akbaba ile buldu. Seyir zevki üst düzey maçta Türkiye İsveç maçı 3-2 sona erdi. Karşılaşmayı kaçıran futbol severler için haberimizin içerisinde Türkiye İsveç özeti ve golleri yer alıyor. Aşağıdaki link üzerinden maçın özetini izleyebilirsiniz.

İSVEÇ TÜRKİYE ÖZETİ İZLE

EMRE AKBABA’DAN GALİBİYET YORUMU

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta İsveç'e konuk olan Türkiye, 2-0 geri düştüğü maçı muhteşem bir geri dönüşle 3-2 kazanmayı başardı. 62'de oyuna dahil olan ve attığı iki golle zaferi getiren, gecenin kahramanı Emre Akbaba, zorlu karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Emre Akbaba, “İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyduk. pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. İsveç de iyi hücum ediyordu. Oyuna girdiğim zaman yenik durumdaydık. Girdiğim zaman gol katkısı yapmak istedim. Çok şükür 2 gol attım” ifadelerini kullandı.

Yıldız 10 numara ayrıca, “Bu senaryoyu oyuna girerken tahmin edemezsiniz ama çok iyi oldu. Çok güzel yardımlaştık, çok güzel paslaştık ve goller geldi” dedi.

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI İLK 11

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Jansson, Augustinsson, Jimmy Durmaz, Larsson, Ekdal, Claesson, Thelin, Berg

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar, Ömer Bayram, M.Topal, Okay, Oğuzhan, Cengiz, Hakan, Cenk