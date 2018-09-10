İsveç Türkiye… Tam zamanı şimdi

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye, ikinci maçında İsveç ile karşılaşacak. İlk maçta Trabzon'da Rusya'ya 2-1 mağlup olan millilerimizin, İsveç'e de yenilmesi durumunda grubu lider bitirme ihtimali hayli zayıflayacak. Hatırlanacağı gibi yeni prosedüre göre üç takımlı grubu sonuncu bitiren takım bir alt lige (C Ligi) düşecek. Galibiyet ise umutlarımızı taze tutacak.

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YUSUF YEDEĞE

Mircea Lucescu, Rusya maçına göre kadroda değişime gidecek. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yerine Kaan Ayhan stopere çekilecek. Şener Özbayraklı'nın ise sağ bekteki yerini Mehmet Zeki Çelik'e devretmesi bekleniyor. Luce'nin beklentilerin altında kalan Mehmet Topal ve Yusuf Yazıcı'yı yedeğe çekip Emre Akbaba ve Oğuzhan Özyakup'u sahaya süreceği belirtiliyor. Takımın gole en yakın ayağı ise yine Cenk Tosun olacak.

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Türkiye ile İsveç bugün 11. kez karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, rakibi ile 5'i resmi 5'i özel olmak üzere 10 maçta 4 galibiyet alırken 2 karşılaşmayı kaybetti, 4 mücadele ise berabere sona erdi. A Milliler, Kuzey Avrupa ekibi karşısında 12 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar en son 2016'da Antalya'da ağırladığı İsveç'i Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup etmişti.