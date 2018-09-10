İsveç Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli takım ilk 11’i belli oldu

Uluslar Ligi heyecanı İsveç Türkiye maçı ile devam ediyor. B Ligi 2. grupta yer alan A Milli futbol takımımız Rusya’nın ardından ikinci maçında deplasmanda İsveç’e konuk olacak. Uluslar Ligi’nde ilk maçına çıkacak olan İsveç ilk sınavını Türkiye’ye karşı verecek. İlk maçında sahada puansız ayrılan Türkiye bu kez hanesine 3 puanı yazdıran taraf olmak istiyor. İsveç, Milli Takımımız karşısında Isaac Thelin'in attığı golle maalesef 1-0 öne geçti. Maça dair merak konusu olan konuların başında ise “İsveç Türkiye hangi kanalda, saat kaçta?” geliyor. İşte, Uluslar Ligi maçı hakkında tüm detaylar…

İSVEÇ TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımız ile İsveç’in karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Uluslar Ligi mücadelesi 10 Eylül Pazartesi günü saat 21:45’te oynanacak. İsveç’in Solna kentindeki Friends Arena’nın ev sahipliği yapacağı İsveç Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSVEÇ TÜRKİYE İLK 11

İsveç: Olsen, Hult, Lindelöf, Jansson, Krafth, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Toivonen, Guidetti

Türkiye: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar, Ömer Bayram, M.Topal, Okay, Oğuzhan, Cengiz, Hakan, Cenk.

Mircea Lucescu: `Beceremezsem Allah`a ısmarladık` A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

TÜRKİYE İSVEÇ 11. KEZ KARŞI KARŞIYA

Türkiye’nin yarın İsveç’le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında 5’i resmi, 5’i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

Türkiye bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

A Milli Takımımız, İsveç maçının son provasını yaptı https://t.co/7uIAB6zblw pic.twitter.com/IVnrUkpEJK — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 9 Eylül 2018

2018’de İKİNCİ RESMİ MİLLİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki ikinci resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018’de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, oynadığı tek resmi maçta ise mağlup oldu. Bu maçlarda 9 gol atan milliler, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmaAntalyalya’da İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul’da ise İran’ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre’de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi’nde ise Rusya’ya Trabzon’daki müsabakada 2-1 mağlup oldu.

TÜRKİYE 562. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, İsveç ile bu akşam deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçıyla 562. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 294’ü resmi, 267’si özel geride kalan 561 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 240’ı deplasmanda, 241’i evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 738 gol attı, kalesinde 814 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 561 karşılaşmanın 481’ini Avrupalılarla, 31’ini Asyalılarla, 23’ünü Amerikalılarla, 23’ünü Afrikalılarla, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi'nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi'nde mücadele edecek.

ULUSLAR LİGİ FORMATI

A LİGİ

Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, Haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019'da belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

B LİGİ

B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek. B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

C LİGİ

Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

D LİGİ

Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.