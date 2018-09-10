Herkes pasta şefi kaleciyi konuşuyor… Maçın önüne geçti

SKOR DIŞ HABER Afrika Uluslar Kupası Elemeleri E Grubu’nda Nijerya’yı konuk eden Seyşeller, güçlü rakibine 3-0 yenilerek ikinci maçta da galibiyet alamadı. Ancak maç sonrası Nijerya’nın galibiyetinden çok, Seyşeller Milli Takımı’nın kalecisi gündem oldu.
Asıl mesleği pasta şefliği olan Seyşeller kalecisi Dave Mussard, görüntüsü ile sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Futbolseverler, Twitter’dan Dave Mussard’ın iri cüssesi ile ilgili mesajlar paylaştılar. Kimisi Dave Mussard’ı futbolcu bırakan efsane isim Ronaldo’ya benzetirken, kimisi de 31 yaşındaki kalecinin fotoğrafını paylaşıp “Yorumsuz” dedi.
La Digue Adası’ndaki Hotel Patatran’da pasta şefi olarak çalışan Dave Mussard, antrenman yapmak için her gün adadan şehre feribotla yolculuk ediyor.
Seyşeller, gruptaki üçüncü maçında Güney Afrika ile 10 Eylül 2018 tarihinde deplasmanda karşılaşacak.