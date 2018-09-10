Herkes pasta şefi kaleciyi konuşuyor… Maçın önüne geçti

SKOR DIŞ HABER Afrika Uluslar Kupası Elemeleri E Grubu’nda Nijerya’yı konuk eden Seyşeller, güçlü rakibine 3-0 yenilerek ikinci maçta da galibiyet alamadı. Ancak maç sonrası Nijerya’nın galibiyetinden çok, Seyşeller Milli Takımı’nın kalecisi gündem oldu.

Moto2 yarışında inanılmaz olay! Rakibini neredeyse öldürüyordu San Marino'da koşulan Moto2 yarışında izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Romano Fenati, rakibi Stefano Manzi'nin neredeyse büyük bir kazaya karışmasına neden oluyordu. İlgili Haberi Oku

Asıl mesleği pasta şefliği olan Seyşeller kalecisi Dave Mussard, görüntüsü ile sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Futbolseverler, Twitter’dan Dave Mussard’ın iri cüssesi ile ilgili mesajlar paylaştılar. Kimisi Dave Mussard’ı futbolcu bırakan efsane isim Ronaldo’ya benzetirken, kimisi de 31 yaşındaki kalecinin fotoğrafını paylaşıp “Yorumsuz” dedi.

Arjantinli futbolcu Nahuel Zarate trafik kazasına karıştı! İki kişi hayatını kaybetti Boca Juniors altyapısında yetişmiş olan 25 yaşındaki futbolcu Nahuel Zarate, iki kişinin ölümüne neden olan bir trafik kazasına karıştı. İlgili Haberi Oku

La Digue Adası’ndaki Hotel Patatran’da pasta şefi olarak çalışan Dave Mussard, antrenman yapmak için her gün adadan şehre feribotla yolculuk ediyor.

Seyşeller, gruptaki üçüncü maçında Güney Afrika ile 10 Eylül 2018 tarihinde deplasmanda karşılaşacak.