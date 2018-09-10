Galatasaray’ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis’in yeğeni öldürüldü

SKOR DIŞ HABER Yaz transfer sezonunda ‘Gol Kralı’ olduğu Galatasaray’dan ayrılarak Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis’in acı günü… Fransız yıldızın 19 yaşındaki yeğeni William Gomis, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Fransa’nın güneyindeki La Seyne-sur-Mer’de meydana gelen silahlı saldırıda 14 yaşındaki bir gencin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

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William Gomis’in neden silahlı saldırıya uğradığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, polisin soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi. William Gomis’in kardeşlerinden biri de geçtiğimiz haftalarda sokakta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Genç futbolcunun oynadığı son takım olan Saint Etienne Kulübü de resmi Twitter hesabından William Gomis’in öldürüldüğünü doğruladı. Yapılan paylaşımda “William Gomis’in geçtiğimiz gün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Tüm kulüp çalışanları ve eski takım arkadaşları, William Gomis’in öldürülmesi sonucu büyük şok yaşadı. Kulüp olarak ailesinin yanında olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı bildiririz” denildi.