SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: “FETÖ metre” ile kriptolar deşifre ediliyor
Galatasaray, evinde ‘cuma’ya abone!
Galatasaray

Galatasaray, evinde ‘cuma’ya abone!

İlk yarının sonuna kadar evinde çıkaağı ilk 5 maçı cuma günü oynayacak Galatasaray'da taraftarlar fikstüre tepki gösterdi.

10 Eylül 2018 10:35

Evindeki Alanya maçını pazartesi günü oynayan, Türk Telekom Stadı’nda bu haftaki Kasımpaşa mücadelesine de cuma günü çıkacak olan olan Galatasaray’a fikstür şoku.

Sarı- Kırmızılılar, evinde çıkacağı ilk 5 maçı cuma günü oynayacak. Şampiyonlar Ligi nedeniyle bu tip bir uygulamanın yapıldığı öğrenilirken, taraftarlar ise fikstüre tepki gösterdi.

Cim Bom, geçen sezon evindeki 17 maçın 16’sını kazanmış, 1 maçta berabere kalmıştı.

GALATASARAY’IN İLK 5 İÇ SAHA MAÇI

14 EYLÜL CUMA KASIMPAŞA

28 EYLÜL CUMA ERZURUMSPOR

19 EKIM CUMA BURSASPOR

2 KASIM CUMA FENERBAHÇE

23 KASIM CUMA KONYASPOR

09 Eylül 2018 Mancini, İtalya`yı Galatasaray`ın eski yıldızı Bruma için uyardı! İtalya Milli TAkımı teknik direktörü Roberto Mancini, Portekiz ile oynayacakları maç öncesinde Galatasaray'da beraber çalıştığı Bruma hakkında konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:35 | 10 Eylül 2018
fikstür galatasaray Türk Telekom

İDDAA

Brisbane Roar
Avustralya FFA Kupası Son 16 Turu 07.08.2018 - 13:13 Rotterdam Splatz
Melbourne City