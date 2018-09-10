Galatasaray, evinde ‘cuma’ya abone!

Evindeki Alanya maçını pazartesi günü oynayan, Türk Telekom Stadı’nda bu haftaki Kasımpaşa mücadelesine de cuma günü çıkacak olan olan Galatasaray’a fikstür şoku.

Sarı- Kırmızılılar, evinde çıkacağı ilk 5 maçı cuma günü oynayacak. Şampiyonlar Ligi nedeniyle bu tip bir uygulamanın yapıldığı öğrenilirken, taraftarlar ise fikstüre tepki gösterdi.

Cim Bom, geçen sezon evindeki 17 maçın 16’sını kazanmış, 1 maçta berabere kalmıştı.

GALATASARAY’IN İLK 5 İÇ SAHA MAÇI

14 EYLÜL CUMA KASIMPAŞA

28 EYLÜL CUMA ERZURUMSPOR

19 EKIM CUMA BURSASPOR

2 KASIM CUMA FENERBAHÇE

23 KASIM CUMA KONYASPOR

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