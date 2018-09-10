Fransa Hollanda maçında Ryan Babel tepkisi

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçında Fransa ile Hollanda karşı karşıya geldi. Fransa’nın 2-1 kazandığı maçta Hollanda’nın tek golü Beşiktaş’ta forma giyen Ryan Babel’den geldi. Karşılaşmada 80. dakika oynanırken topsuz alanda Ryan Babel’in aşil tendonuna basan Benjamin Pavard, Hollandalı taraftarlar kadar Beşiktaş taraftarlarının da tepkisini çekti. Topsuz alanda yapılan sert müdahale sonrası maçın hakemi Undiano Mallenco, Benjamin Pavard’a sarı kart gösterdi.

Ryan Babel Hollanda`ya yetmedi! UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, sahasında Hollanda'yı 2-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Kendisine yapılan sert müdahale sonrası acı içinde yerde kalan Ryan Babel, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna döndü. Ryan Babel, daha sonra 88. dakikada yerini Luuk de Jong’a bıraktı. Hollanda basını, Ryan Babel’e yapılan faulü manşetlere taşırken, Benjamin Pavard’a sadece sarı kart verilmesine tepki gösterdi. Hareketin kırmızı kart gerektirdiğini savunan Hollanda medyasına Beşiktaş taraftarlarından da destek geldi.

Ryan Babel’in sağlık durumu, yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak.