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Fenerbahçe’nin Diego Costa’ya teklifi ortaya çıktı!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin Diego Costa’ya teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım yönetiminin, 2017-2018 sezonu için İspanyol golcü Diego Costa’ya yıllık 8 milyon Euro maaşla bir transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

10 Eylül 2018 14:26

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım yönetiminin, İspanyol golcü Diego Costa'ya yıllık 8 milyon Euro maaş teklif ettiği ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekibin içinde bulunduğu olumsuz mali duruma rağmen o dönem İngiliz ekibi Chelsea’de oynayan Costa'ya, lüks bir konutta ev, araç ve aracının benzin giderleri, taksi ücreti, sezon içerisinde 4 adet business class uçak bileti ve yıllık 8 milyon Euro maaş teklif edildi.

Ancak Diego Costa, Fenerbahçe’nin bu teklifinin reddederek eski takımı Atletico Madrid’e geri döndü. (İHA)

İşte o belge…

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Son güncelleme 14:29 | 10 Eylül 2018
Aziz Yıldırım Diego Costa Fenerbahçe
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