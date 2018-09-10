Fenerbahçe’nin Diego Costa’ya teklifi ortaya çıktı!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım yönetiminin, İspanyol golcü Diego Costa'ya yıllık 8 milyon Euro maaş teklif ettiği ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekibin içinde bulunduğu olumsuz mali duruma rağmen o dönem İngiliz ekibi Chelsea’de oynayan Costa'ya, lüks bir konutta ev, araç ve aracının benzin giderleri, taksi ücreti, sezon içerisinde 4 adet business class uçak bileti ve yıllık 8 milyon Euro maaş teklif edildi.

Ancak Diego Costa, Fenerbahçe’nin bu teklifinin reddederek eski takımı Atletico Madrid’e geri döndü. (İHA)

İşte o belge…

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