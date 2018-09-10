Fenerbahçe’den Diego Costa açıklaması!

Fenerbahçe, sosyal medyada paylaşılan ve Diego Costa’nın transferi için hazırlandığı iddia edilen antetli belge hakkında açıklama yayınladı. Sarı-lacivertliler kulübün arşivlerinde böyle bir belgenin yer almadığı belirtildi.

“Bugün, sosyal medya kaynaklı olarak kamuoyu ile paylaşılan 04.09.2017 tarihli, Fenerbahçe Futbol A.Ş antetli bir evrak üzerine açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Futbolcu Diego Costa için 8 milyon Euro'luk bir maaş teklifine ilişkin olarak paylaşılan ve üzerinde resmi yazışmalarda olması gereken ‘giden evrak numarası' bulunmayan bu içerik, Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin resmi kayıtlarında ve arşivinde yer almamaktadır.

Futbolcu transfer süreçlerinde, Fenerbahçe Futbol A.Ş arşivlerine kaydolan evraklar; teklifleri değil yalnızca kesinleşmiş ve resmi olarak imzalanmış kayıtları kapsamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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