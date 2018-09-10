Ertuğrul Sağlam: Yabancı sayısını tartışmak yerine…

Kayseripor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yabancı oyuncu sayısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yabancı oyuncu sayısının kadroda bulunan rakam olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Ertuğrul Sağlam, “Önce takımlarımız neden daha fazla yabancı oyuncu oynatıyor daha az yerli oyuncuya takımlarında yer veriyor bunu araştırmak lazım. Neden biz oyuncu yetiştiremiyoruz? Takımlarımıza daha fazla yerli oyuncu neden koyamıyoruz? Bunu incelememiz gerekiyor. Benim bununla ilgili ortaya koyduğum bir gerçek var ki; bizler ülke olarak maalesef altyapıya gerekli ilgiyi göstermiyoruz. Devamlı aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz. Akıllı insanların yapacağı bir iş değil. Oyuncu yetiştirmek için önce bir organizasyon gerçekleştireceksin. Oraya yatırım yapacaksın. Sonrasında isteyeceksin. Olmadığı zamanda tekrar bir düşüneceksin” ifadelerini kullandı.

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“ALTYAPISINA YATIRIM YAPMAYANLAR…”

Altyapısına yatırım yapıp, gerekli planlamayı ortaya koyan her kulübün karşılığını aldığını dile getiren Ertuğrul Sağlam şöyle konuştu:

“Bunun örneğini Altınordu, Bursaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor gösteriyor. Altyapısına yatırım yapıp da bunun karşılığını almayan kulüp yok. Yapmayanlarda kendilerini sorgulasınlar. Bu yabancı sayısını tartışmaktan ziyade bence altyapıyla alakalı gerekli organizasyonu ve çabayı ortaya koymak lazım. Ondan sonra bakalım yabancı sayısı kendiliğinden azalıyor mu? Azalmıyor mu?.”