A Milli takım Uluslar Ligi maçı Türkiye’nin galibiyeti ile sona erdi

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup karşılaşmasında Türkiye İsveç mücadelesi yaşanacak. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ‘İsveç Türkiye maçı canlı izle' aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor. Futbol severler ayrıca Milli takım maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. Haberimizden TRT 1 canlı yayın izleme linkine ve Türkiye İsveç canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

İsveç, Milli Takımımız karşısında Isaac Thelin'in attığı golle maalesef 1-0 öne geçti. İkinci yarının başında, 49. dakikada İsveç Milli Takımımız karşısında Viktor Claesson'un attığı golle malesef farkı ikiye çıkardı. Gole cevabımı ise hemen 2 dakika sonra 51. dakikada geldi. Milli takımımız Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle İsveç karşısında farkı bire indiriyor.

İSVEÇ TÜRKİYE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımız ile İsveç'in karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Uluslar Ligi mücadelesi 10 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak. İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'nın ev sahipliği yapacağı İsveç Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI İLK 11

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Jansson, Augustinsson, Jimmy Durmaz, Larsson, Ekdal, Claesson, Thelin, Berg

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar, Ömer Bayram, M.Topal, Okay, Oğuzhan, Cengiz, Hakan, Cenk

TÜRKİYE İSVEÇ 11. KEZ KARŞI KARŞIYA

Türkiye’nin yarın İsveç’le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında 5’i resmi, 5’i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

Türkiye bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

A Milli Takımımız, az sonra başlayacak İsveç – Türkiye karşılaşması için Friends Arena'ya böyle geldi.#NationsLeague #SWETUR #FriendsArena pic.twitter.com/cnmttAoWK2 — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 10 Eylül 2018

2018’de İKİNCİ RESMİ MİLLİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki ikinci resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018’de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, oynadığı tek resmi maçta ise mağlup oldu. Bu maçlarda 9 gol atan milliler, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmaAntalyalya’da İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul’da ise İran’ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre’de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi’nde ise Rusya’ya Trabzon’daki müsabakada 2-1 mağlup oldu.

TÜRKİYE 562. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, İsveç ile bu akşam deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçıyla 562. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 294’ü resmi, 267’si özel geride kalan 561 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 240’ı deplasmanda, 241’i evinde, 80’i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 738 gol attı, kalesinde 814 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 561 karşılaşmanın 481’ini Avrupalılarla, 31’ini Asyalılarla, 23’ünü Amerikalılarla, 23’ünü Afrikalılarla, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

CANLI | İsveç Türkiye 2-1 (ikinci yarı oynanıyor) A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşı karşıya geliyor. İsveç Türkiye maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz. İlgili Haberi Oku

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)