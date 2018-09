Avrupa Uluslar Ligi nedir? UEFA Uluslar Ligi hakkında bilinmesi gerekenler

UEFA tarafından organize edilen, dünya sıralamalarına göre gruplara dağıtılan takımların özel maç sayısını azaltmak ve karşılaşmaları daha heyecanlı hale getirmek için Avrupa Uluslar Ligi kuruldu. Türkiye’nin B Ligi 2. Grup’ta yer aldığı turnuvada İsveç ve Rusya ile ikişer kez karşı karşıya gelecek. EURO 2020’ye kolay gidiş bileti sağlayan hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı haberimizin içerisinde. İşte, Uluslar Ligi’nde ilk iki maçın fikstürü ve turnuva hakkında merak edilenler…

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi'nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi'nde mücadele edecek.

A,B,C,D olmak üzere 4 ayrı kümede 55 ülkenin yer alacağı UEFA Uluslar Ligi'nde 16 grup olacak. Ülkelerin kat sayılarına göre sıralandığı kümelerde A ve B kümesinin 4 grubunda 3'er takım yarışacak. Küme C içerisinde yer alan takımlarda bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke mücadele edecek. D yani en düşük katsayılara sahip olan ülkelerin kümesinde ise dört grupta dört ülke yer alacak. EURO 2020'ye erkenden katılma bileti sağlayan turnuvanın A,B,C gruplarında sonuncu olan takımlar ligden düşecek.

FIXTURES

Tonight’s first goalscorer will be _____________#NationsLeague pic.twitter.com/JVAhQPXU2P

— UEFA Nations League (@UEFAEURO) 10 Eylül 2018