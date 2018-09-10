Arjantinli futbolcu Nahuel Zarate trafik kazasına karıştı! İki kişi hayatını kaybetti

SKOR DIŞ HABER Arjantinli futbolcu Nahuel Zarate, ülkesinde karıştığı bir trafik kazası sonrası gözaltına alındı. Kameralara da yansıyan kazada bir taksiye arkadan çarpan Nahuel Zarate, iki yolcunun ölümüne sebep oldu.
Otobanda orta şeritte çok süratli bir şekilde giden Zarate, duramayarak önündeki taksiye sert biçimde çarptı. Arkada oturan taksi yolcuları, çarpışma nedeniyle olay yerinde hayatlarını kaybetti. Polis, iki kişini ölümüne neden olan kaza sonrası Zarate’yi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden kişilerin 54 ve 55 yaşlarında iki yolcu olduğu belirtildi.
Boca Juniors altyapısında yetişen 25 yaşındaki Nahuel Zarate, son olarak Tucuman forması giyiyordu. Tucuman ile olan sözleşmesi sona eren Nahuel Zarate, henüz bir kulüple anlaşma sağlayamadı.