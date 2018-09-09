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Volkan Şen ve Sercan Yıldırım’a Altay’dan veto
TFF 1.Lig

Volkan Şen ve Sercan Yıldırım’a Altay’dan veto

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın transfer döneminin son gününde iki yıldız futbolcuyu kapıdan geri çevirdiği öğrenildi.

9 Eylül 2018 17:49

Süper Lig’in deneyimli oyuncularından Sercan Yıldırım ve Volkan Şen’in menajerleri aracılığıyla Altay’a önerildiği ancak siyah-beyazlıların bu tekliflere olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Son olarak Bursaspor’da forma giyen usta golcü Sercan ve Atiker Konyaspor formasını terleten Volkan, hiçbir kulüple anlaşamayınca boşta kaldı. Altaylı kurmayların mevcut kadroyu yeterli bulmaları nedeniyle iki oyuncuyu almaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Bursaspor’un Süper Lig şampiyonluğundaki kadrosunda yer alan iki milli oyuncudan Sercan, Galatasaray’da, Volkan ise Fenerbahçe ve Trabzonspor’da forma giymişti.

09 Eylül 2018 Altınordu`dan Beşiktaş maçı öncesi vefa örneği Beşiktaş ile Altınordu'yu bir araya getiren hazırlık maçı öncesinde Altınordu kulübü geçmişte hem Beşiktaş hem de Altınordu forması giymiş oyunculara plaket verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:00 | 9 Eylül 2018
Sercan Yıldırım Tranzfer volkan şen
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