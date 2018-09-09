Türkiye’ye gol atan Denis Cheryshev’in babasından ‘doping’ itirafı

SKOR DIŞ HABERLER / 2018 Dünya Kupası’nda sürpriz bir şekilde grupları geçerek çeyrek finale kalan ev sahibi Rusya için şoke eden bir gelişme yaşandı.

Sovyetler Birliği döneminden beri ilk kez Dünya Kupası’nda başarılı bir turnuva geçiren Rusya, Cheryshev’in doping kullandığı iddiasıyla sarsıldı.

Uluslararası bir menajer olan yıldız futbolcunun babası Dimitri Cheryshev, Sport Weekend’e verdiği bir röportajda oğlunun Dünya Kupası zamanı ‘büyüme hormonu’ kullandığını itiraf etti.

Rusya Futbol Federasyonu ise iddialar üzerine bir açıklama yaparak, gazetenin Dimitri Cheryshev’in sözlerini yanlış yorumladığını ve bunun röportaj kaydıyla onaylandığını öne sürerek “Yasal olarak trombosit açısından zengin bir enjeksiyon yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan gelişmeler üzerine Rusya Anti Doping Ajansı’nın Wada ile birlikte ortak bir çalışma yürüterek soruşturmayı derinleştireceği öğrenildi.

Dünya Kupası’nda attığı 4 golle dikkatleri üzerine toplayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni sezon öncesinde Villarreal’den Valencia’ya kiralanmıştı.

Başarılı futbolcu, Türkiye ve Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi B Grubu ilk maçında karşılaşmada gol perdesini açan oyuncu olmuş ve Rusya sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.