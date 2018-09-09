Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, VTG Süper Kupa’da şampiyon oldu

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, VTG Süper Kupa’nın finalinde Çekya’yı 89-80 yenerek şampiyon oldu. Milli takım, 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’nda Karadağ ve Slovenya ile oynayacağı maçların hazırlıkları kapsamında katıldığı VTG Süper Kupa’da şampiyonluğa ulaştı.

Hamburg kentindeki Edel-optics.de Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Çekya, 28-14 önde tamamladı. Çekya, soyunma odasına da 51-30 önde gitti. Üçüncü çeyreğin başında farkı 23’e kadar çıkaran Çekya, final periyoduna da 70-56’lık avantajla girdi.

Final periyodunda Türkiye, önemli bir dönüşe imza attı. Son çeyreğin ilk 5,5 dakikasında sayı yemeyen ve 18-0’lık seriyle 74-70 öne geçen ay-yıldızlı ekip, sahadan 89-80 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı. A Milli Takım’da Scottie Wilbekin 24, Cedi Osman ise 23 sayıyla galibiyette başrol oynadı. İsmet Badem son yolculuğuna uğurlandı Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 gün önce geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem, bugün ikindi namazına müteakip Eceabat ilçesine bağlı Seddülhabir köyü meydanında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İlgili Haberi Oku