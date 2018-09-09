Süper Lig’de derbi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray maçları tarihleri…

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının heyecanla beklediği derbi maçı tarihleri ve saatleri belli oldu. Buna göre Süper Lig'in 6'ncı haftasında Ülker Stadyumu'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 24 Eylül Pazartesi günü 21:00'de başlayacak. İşte diğer derbi tarihleri…

DERBİ MAÇI TARİHLERİ

11'inci hafta 2 Kasım Cuma 21:00 – Galatasaray – Fenerbahçe

13'üncü hafta 25 Kasım Pazar 19:00 – Trabzon-Fenerbahçe

14'üncü hafta 2 Aralık Pazar 20:00 – Beşiktaş – Galatasaray

16'ncı hafta 16 Aralık Pazar 19:00 – Beşiktaş – Trabzonspor