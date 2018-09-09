Süper Lig’de ilk yarıdaki derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in ilk yarı programını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamaya göre; Süper Lig’in 6. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 24 Eylül Pazartesi saat 21.00’de oynanacak.

11. haftadaki Galatasaray – Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Cuma günü, 14. haftadaki Beşiktaş – Galatasaray derbisi ise 2 Aralık Pazar günü oynanacak.

İşte Süper Lig’in ilk yarısında oynanacak derbi tarihleri;

24 Eylül – 6. hafta – 21:00 Fenerbahçe – Beşiktaş

2 Kasım – 11. hafta– 21:00 Galatasaray-Fenerbahçe

25 Kasım – 13. hafta – 19:00 Trabzonspor-Fenerbahçe

2 Aralık – 14. hafta – 20:00 Beşiktaş-Galatasaray

16 Aralık – 16. hafta – 19:00 Beşiktaş-Trabzonspor

Konuyla ilgili TFF’den şu açıklama yapıldı;

“2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5-17 haftalarının müsabaka programı açıklandı. Program, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimizin müsabaka programları, Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları ve yayıncı kuruluşun talepleri dikkate alınarak hazırlandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda oluşacak eşleşmeler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve mücbir sebepler sonucunda programda değişiklik yapılabilir.”

İşte Spor Toto Süper Lig`de 5. haftanın programı! Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından fikstür belli oldu. İlgili Haberi Oku