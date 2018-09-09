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Serdal Adalı’dan Fikret Orman’a şartlı ‘evet’
Beşiktaş

Serdal Adalı’dan Fikret Orman’a şartlı ‘evet’

TJK Başkanı’nın, kendisine yakın birkaç ismi daha yönetim kuruluna taşımak istediği öğrenildi: Uğur Fora, Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğan

9 Eylül 2018 09:33

Beşiktaş’ta tüzüğün değiştirilmesinin planlandığı olağanüstü genel kurul için geri sayım sürerken, Başkan Fikret Orman'ın yeni yönetiminde yer vermek istediği Serdal Adalı, teklife yeşil ışık yaktı.

Orman'ın “Güçlü Beşiktaş için beraber hareket edelim. Taşın altına elini koy” diyerek ikinci başkanlık teklifi yaptığı Adalı'nın, yanında kendisine yakın birkaç ismi daha yönetim kuruluna taşımak istediği öğrenildi.

Kulislerde, halen Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı olan Adalı'nın, Uğur Fora, Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğan'ı siyah-beyazlı yönetime aldırmak istediği belirtildi.

Olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 15 Eylül 2018 Cumartesi gününe ertelendi.

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Son güncelleme 09:33 | 9 Eylül 2018
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