Semih Şentürk futbolu bıraktı! Semih Şentürk kaç yaşında?

Fenerbahçe’de alt yapıdan yetişen nadir isimlerden biri olan ve yedek kulübesinden oyuna dahil olup attığı kritik gollerle ‘nöbetçi golcü’ unvanını alan Semih Şentürk futbolu bıraktı. Semih Şentürk kimdir, Semih Şentürk kaç yaşında merak konusu oldu. Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Alex de Souza, 35 yaşındaki golcü futbolcunun aktif futbol kariyerini sona erdirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte Alex de Souza’nın sosyal medya paylaşımı:”Semih ile 2004 senesinde tanıştık. Atak elemanlarımız PVH ve Nobre’ydi. 2004 devre arasında Nicolas Anelka aramıza katıldı, Pierre sakatlandı. Semih de orada aramızdaydı.Semih’in antrenmanlardaki alan kovalayalıp hareketlenmeleri ve son toplardaki becerisi çok ama çok dikkatimi çekiyordu. Daha sonraları Kezman, Deivid, Guiza, Niang, Sow ve niceleri geldi. Ama Semih çalışmaya devam ediyordu. Ne zaman saha içinde görev gelse ondan bekleneni her zaman yapıyordu. Hiç unutmuyorum Zico geldiğinde bana iki şey söyledi .1-) Alex yeni kaptan sensin 2-) Türk oyuncuları tanımamda bana yardımcı ol çünkü Türkleri iyi tanımam lazım. Zico’dan Semih’i dikkatle izlemesini, buna fazlasıyla değer olduğunu söylemiştim. Ve Zico bunu uyguladı.

SEMİH ŞENTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29 Nisan 1983 tarihinde İzmir Bornova'da doğmuştur. Babasının mesleği mobilyacı.

Ticaret Lisesi'nden mezun oldu.

1999-2000 sezonunda İzmir Özçamdibispor'da oynarken Fenerbahçe PAF takımına transfer edildi. 2001-2002 sezonunda İzmirspor'da kiralık olarak oynadı. Burada 3 gol attı 14 Haziran 2001'de Fenerbahçe'de tekrar 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 2001-2002 sezonu itibariyle de Fenerbahçe'de hem PAF hem de a takım kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'de ilk maçı, 13 Ocak 2001 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Pogon (Polonya) hazırlık maçıdır. Fenerbahçe'de ilk resmi maçı 17 Şubat 2001 tarihinde oynanan Siirtspor-Fenerbahçe maçında sahaya çıktı. Süper Lig 2007-2008 sezonunda 17 golle gol krallığını elde etti. 26 Temmuz 2007 tarihinde Fenerbahçe'nin yardımcı kaptanlığını aldı.

17 Aralık 2005'de oynanan ve 4-0 kazanılan Türkiye Süper Liginin 17. haftasındaki Fenerbahçe-Denizlispor karşılaşmasında 4 gol birden attı. Böylece Fenerbahçe lig tarihinde bir maçta 4 veya daha fazla gol atan 13. futbolcusu oldu.

13 Aralık 2006 tarihinde 2-2 biten, Fenerbahçe – Eintracht Frankfurt UEFA Kupası Grup 4. maçında, 75. dakikada oyuna girip, 79. dakikada ilk sarı kartını görüp, 82. dakikada Fenerbahçe'ye bir üst tura geçmesini sağlayan beraberlik golünü röveşata ile atan ve 90+1. dakikada ikinci sarı kartını gören Semih, hakemin kırmızı kart vermeyi unutması üzerine oyun başladıktan sonra yaklaşık 20 saniye daha oyunda kalmıştır. Ardından hakemi uyararak kırmızı kart görmesini sağlamış ve Fenerbahçe'nin aleyhine olabilecek olası bir maç tekrarını engellemiştir.

2011-12 sezonunda Türkiye Kupasında Cemil Turan ile birlikte en çok gol atan oyuncusu olmuştur.(19 gol) Yedek kulübesinden gelerek attığı kritik goller nedeniyle “Nöbetçi Golcü” lakabıyla bilinen Semih Şentürk, 13 Ocak 2013 tarihinde oynanan Trabzon maçında attığı gol ile Fenerbahçe tarihinde Türkiye Kupası'nda en çok gol atan oyuncu olmuştur. (20 golle)

Semih 10 Şubat 2013 tarihinde oynanan Mersin İdman Yurdu karşılaşması ile Süper Lig kariyerindeki 200.maçına çıktı.

Manisa maçında sakat olduğunu ve oynamayacağını söylediği için Aykut Kocaman’ın gözünden düştü. Fenerbahçe yönetimi ile arası açılan ve Fenerbahçe’den ayrılan Alex’i havaalanında uğurlmaya gitti. Bu davranışı Semih’in Fenerbahçe kariyerindeki sonunu başlattı.

2013-14 yaz transfer döneminde bir çok kulübün istemesine rağmen kulübünün yüksek bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle kulübünde kaldı ancak o sezon ilk yarıda şans verilmedi ve Fenerbahçe A2 takımına gönderildi.

29 Aralık 2013 tarihinde, Süper Lig ekiplerinden MP Antalyaspor’a transfer oldu. Semih Şentürk, MP Antalyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.İlk kez 23 Ocak 2014’de Antalyaspor formasını Türkiye Kupası maçında Tokatspor karşısında giydi ve bu maç 90 dakika oynadı ayrıca 1 asist yaptı.

Şentürk Süper Lig’de ise ilk maçına 26 Ocak 2014’te oyuna sonradan girerek çıktı ve ilk maçında ilk golünü Kayseri Erciyesspor ağlarına yolladı. Maçı 3-1 takımı kazandı.

Şentürk şuanda 1. Lig takımlarından Eskişehirspor’da forma giymektedir.

Türkiye Milli Futbol Takımları'nın erkekler klasmanında tüm yaş gruplarında forma giymiştir.

Semih Şentürk, 2003 yılında Pınar Şentürk ile evlendi. Filiz (d.2007) adında bir kızı vardır.

Futbol Kariyeri :

1993-1999 – Özçamdibispor

1999-2002 – Fenerbahçe

1999-2002 – Fenerbahçe A2

2001-2002 – İzmirspor (kiralık)

2001- – Fenerbahçe

Kişisel Başarıları :

2000 – 2001 – A2 Ligi Gol Kralı

2006 – 2007 – Türkiye Kupası Gol Kralı (Bobo ile birlikte.)

2007 – 2008 – Süper Lig Gol Kralı

2008 -UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası – Gümüş Ayakkabı (Hakan Yakın, Podolski, Pavlyuçenko ile birlikte.)

2013 – Fenerbahçe tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncu